Toch verbrandingsmotoren na 2025: ‘EU akkoord met e-fuels’

De EU-commissie wil een uitzondering maken voor auto’s die uitsluitend op synthetische brandstoffen kunnen rijden en dus niet op benzine of diesel. Dat blijkt uit een reglementair voorstel dat ter beschikking stond van persbureau Reuters. Het voorstel is ingediend bij het ministerie van Transport.

Voorwaarde moet zijn dat de nieuwe voertuigcategorie technisch gezien alleen kan rijden op synthetische brandstoffen die met behulp van elektriciteit worden opgewekt. Volgens het ontwerp moeten deze auto’s kunnen herkennen wanneer conventionele benzine of diesel is getankt en vervolgens automatisch uitschakelen.

e-fuels zijn duur en inefficiënt

Het grote nadeel van deze synthetische brandstoffen is dat ze nu nog maar mondjesmaat geproduceerd worden. Ook worden ze met een literprijs van zo'n 4 euro per liter gezien als duur en zijn ze inefficiënt. Met dezelfde energie die nodig is om de e-fuel te maken waar een auto 100 kilometer op kan rijden, kan een batterij-elektrische auto ongeveer 700 kilometer rijden.

De EU wil ze daarom het liefst in de eerste plaats inzetten voor scheepvaart- of luchtverkeer dat niet rechtstreeks met elektriciteit kan worden aangedreven. Maar volgens een vandaag gepresenteerde studie van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIC) is zelfs het verwachte productievolume in 2035 niet voldoende om alleen op deze gebieden aan de vraag te voldoen. Er zou dan dus feitelijk niets over zijn voor gebruik in auto's, zelfs als alle productiefaciliteiten maximaal worden benut.

Veel groene stroom nodig voor de productie van e-fuels

Synthetische brandstoffen zijn gebaseerd op waterstof (H2). Om het te maken wordt water (H2O) door elektrolyse gesplitst in zuurstof (O) en waterstof. Vervolgens wordt CO2 uit de atmosfeer toegevoegd, die later weer wordt verbrand. Voor dit complexe productieproces is veel elektriciteit nodig, die afkomstig moet zijn van een hernieuwbare energiebron zoals wind of zon, anders is het niet groen.

Hoewel het doorgaans welingelichte persbureau Reuters het voorstel zegt te hebben ingezien, is er nog geen absolute zekerheid. De Duitse minister van Transport, Volker Wissing, was gisteren namelijk nog in gesprek met de Europese Commissie en hij kon toen nog niet zeggen wanneer er een akkoord wordt bereikt over het doorvoeren van het voorstel.