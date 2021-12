Tim en Margreet deden hun auto weg en dat scheelt: ‘Kunnen twee keer per jaar op vakantie’

De parkeerplaats achter het huizenblok waar Tim (53) en Margreet (50) wonen, op een steenworp afstand van station Amersfoort Centraal, staat afgeladen met auto’s. Op hun eigen plekje staat alleen een scooter ‘die we eigenlijk nooit gebruiken’. ,,Toen wij in 2014 onze auto’s de deur uit deden, dachten we echt dat we aan het begin stonden van een nieuwe beweging en dat iedereen straks met deelvervoer naar het werk of naar familie zou gaan. Maar dat is helemaal niet uitgekomen. Mensen zijn met geen stok hun auto uit te krijgen.’’