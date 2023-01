Tientallen ongelukken en veel vertraging door extreme gladheid, code oranje in deel van land

ijzel op de wegDe verraderlijke gladheid op lokale wegen en snelwegen heeft vannacht en vanochtend tot tientallen ongelukken geleid. Hierbij zijn meerdere gewonden gevallen. Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland.

Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plekken duurt het tot in de ochtend.

Met name in het oosten van het land ging het in het verkeer geregeld mis. Op de A1 tussen Deventer en Kootwijk raakten sinds gisteravond zeker 35 voertuigen van de weg. Dit aantal loopt nog verder op. Bij de ongevallen is veelal blikschade ontstaan, al is hier en daar ook een auto over de kop geslagen en vielen er enkele gewonden.

In de slip met je auto? Dit moet je doen.

Viaducten en bruggen

Vanwege de levensgevaarlijke omstandigheden op het traject tussen Deventer en Apeldoorn, werd in beide richtingen een maximumsnelheid ingesteld van 50 kilometer per uur. Op de IJsselbrug werden lange tijd meerdere rijstroken afgesloten vanwege ongevallen.

Ook tussen Apeldoorn en Amersfoort was het een komen en gaan van bergingswagens en ambulances. Met name viaducten en bruggen bleken verraderlijk glad.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gillende sirenes

Rond kwart voor twaalf raakte een auto op afrit Deventer naast de weg, die een lantaarnpaal ramde. De airbags kwamen door de klap naar buiten. De bestuurder had hoofdpijn, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Rond middernacht gleden twee auto’s op elkaar op de IJsselbrug waardoor drie van de vier rijstroken richting Apeldoorn bijna een uur dicht gingen. En rond kwart voor één vond een eenzijdig ongeluk plaats bij Knooppunt Beekbergen op de A1, ter hoogte van het viaduct over de A50.

Een ambulance die met spoed ter plaatse kwam, reed later weg daar met gillende sirenes, het is niet bekend hoe het met die bestuurder afliep.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

1,5 uur vertraging

Verder vonden ook op de A12 bij Arnhem zeker zes ongevallen plaats. Auto’s raakten van de weg en botsten voornamelijk tegen vangrails. De snelweg bij Arnhem was enige tijd volledig dicht in de richting van Duitsland. Vanochtend vroeg stond daar kort voor 07.00 uur ruim twaalf kilometer file en waren nog altijd twee rijstroken dicht. Weggebruikers moeten hier rekening houden met 1,5 uur vertraging.

Daarnaast waren er ook diverse ongelukken op de A348 (Arnhem-Dieren) en de A30. Op de A2 is een file ontstaan op de parallelbaan tussen het knooppunt Hintham en de Empelbrug bij Den Bosch.

Het weer

De minimumtemperatuur ligt in de nacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land, aldus het KNMI. ,,De wind gaat uit het noordwesten waaien en is zwak tot matig. In de westelijke kustgebieden is de noordelijke wind af en toe krachtig, windkracht 6.”

Op donderdagen is het doorgaans al vroeg druk op de weg, door de gladheid kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een van de over de kop gevlogen auto's op de A1. © Luciano de Graaf

Volledig scherm IJzel zorgde vannacht en vanmorgen voor een spekgladde A1 waardoor zeker 35 ongelukken gebeurden. © Rens Hulman / Luciano de Graaf