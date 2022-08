Test VW T-Roc Cabrio: unieke open auto voor het hele gezin

AUTOTESTDe T-Roc Cabrio is de enige vierpersoons open auto onder de 50.000 euro. Hij is niet alleen uniek, maar blijkt ook een heel leuke auto om mee te rijden.

VW T-Roc Cabrio 1.5 TSI (150 pk/110 kW), vanaf €42.490

In de basis is de T-Roc Cabrio een Golf, zoals dat ook geldt voor de SUV waarop hij is gebaseerd. Niks mis mee, maar je hoeft ook niet op verrassingen te rekenen. De zitruimte achterin is voldoende voor volwassenen. Toegang tot de achterbank krijg je alleen door het omklappen van een stoelleuning. De twee zijportieren blijken soms onhandig groot en zwaar in de praktijk.

Blijft het dak dicht, dan doet een bekend euvel van open auto’s zich voor: het stoffen dak laat flink wat rijwind horen en ook andere geluiden van buiten dringen door. Het wegvouwen van dat dak gaat razendsnel - binnen tien seconden - en automatisch, zolang je het knopje tussen de voorstoelen ingedrukt houdt. De ramen doen mee bij deze handeling en de bediening werkt desnoods ook bij rijsnelheden tot 30 km/u: handig als de eerste regendruppels zich aandienen. Eenmaal open kun je de zijramen omhoog houden, wat tot minder rijwind leidt, of - voor de volledige cabriobeleving - alsnog laten wegzinken.

Een tegenvaller is het ontbreken van een radiografische contactsleutel: de sleutel in een contactslot steken kan echt niet in een auto van deze prijs. De bagageruimte is met 281 liter niet heel groot, maar de wekelijkse boodschappen of compacte reisbagage passen er in. Het kofferdeksel is onverwacht zwaar en biedt een beperkte laadopening.

In het weggedrag voel je soms de verminderde stijfheid van de carrosserie: een berucht gebrek bij cabrio’s omdat een dakconstructie ontbreekt. Toch ligt de T-Roc vrijwel net zo stevig op de weg als een Golf. En hij voelt onder alle omstandigheden betrouwbaar en voorspelbaar aan. De 1.5 TSI-benzinemotor (testverbruik 1 op 13,5) laat weinig te wensen over, maar verrast evenmin. De standaard automaat draagt in belangrijke mate bij aan het rijcomfort.

Plus

+ Vierpersoons cabrio met ook nog wat bagageruimte.

+ Enigszins betaalbaar.

+ Goede rij-eigenschappen.

Min

- Rumoeriger dan de gewone T-Roc.

- Geen radiografische contactsleutel.

- Onhandig grote en zware portieren.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

In het land der blinden is eenoog koning: de T-Roc Cabrio biedt als enige auto onder de 50 mille volop cabrioplezier voor vier personen. Hij is degelijk gebouwd en rijdt goed. Je moet wel wat geluidsoverlast en enkele onhandigheden voor lief nemen.

Extra testnotities

In deze warme zomer is het verlangen naar een open auto groter dan ooit. Alhoewel, sinds de komst van airco in auto’s is er veel minder behoefte om auto’s hun dak te ontnemen. Ook al omdat je in zo’n cabrio gauw kunt verbranden. Geen wonder dat je je ze juist in de zuidelijke landen relatief weinig ziet. Een ander nadeel is de rijwind, die voor menigeen niet comfortabel aanvoelt en geluidsoverlast met zich meebrengt. Terwijl dat laatste nog eens wordt versterkt door alle geluiden van buiten die je in het interieur meekrijgt: rijden in een tunnel bijvoorbeeld kan leiden tot een oorverdovend lawaai. Het zal duidelijk zijn: cabriorijden is voor de liefhebbers. Het gaat om de romantiek. Want in geen ander soort auto hoor je zo nadrukkelijk de vogels fluiten en ruik je zo overduidelijk de zee of een veld bloemen.

Een beetje tegenstrijdig klinkt het wel: je neemt een populaire SUV, dus een auto met een extra hoog dak, en juist dat dak ga je dan weer verwijderen. Maar dat is nu eenmaal het concept van een cabriolet. En in het geval van de VW T-Roc blijkt dat concept beslist geslaagd.

Want betaalbare open auto’s onder de 50 mille zijn ver te zoeken. Ja, de Mini is er, voor krap 39.000 euro. Maar daarin wil je liever niet op die krappe achterbank plaatsnemen. Verder blijft de keus beperkt tot de sportieve en o zo leuke Mazda MX-5. Maar ja, dat is een strikte tweezitter.

Met het hele gezin op pad kan dus feitelijk alleen nog in een VW T-Roc Cabriolet. Want de periode waarin bijvoorbeeld ook Renault en Peugeot volwaardige cabrio’s maakten, ligt alweer enige tijd achter ons. En ook een Fiat 500 is geen volwaardige cabrio: een open auto waar alleen de voorruit nog overeind blijft.

Het interieur van deze T-Roc is van Volkswagen bekend en vertoont weinig verrassingen. Het geleverde infotainment blijkt niet van de nieuwste generatie bij VW, maar voldoet. Ook al omdat het klimaat zich nog gewoon met een apart ‘fysiek’ paneel laat bedienen.

Extra verstevigingsbalken zijn aangebracht in het chassis, om nog de nodige stijfheid te garanderen. Een bekend mankement van cabrio’s: zonder dak moet je op een of andere manier toch de verloren stijfheid, noodzakelijk voor een stabiel weggedrag en ook voor de veiligheid, compenseren. De extra verstevigingsbalken leiden ertoe dat de zitruimte achterin iets smaller is dan in de gewone T-Roc.

Last van de rijwind? Een bijgeleverd, inklapbaar windschot kan ter hoogte van de achterbank geplaatst worden. Dat scheelt echt in de rijwind die bij zo’n open auto altijd de neiging heeft terug te wervelen en dan de nek van de inzittenden wil plagen.

Volkswagen geeft tegenwoordig vier jaar garantie: een hele vooruitgang nadat het jarenlang beperkt bleef tot de wettelijk minimaal verplichte twee jaar. Er zijn trouwens nog steeds achterblijvers, zoals Ford en Peugeot.

De T-Roc Cabrio is te koop vanaf €38.440. Dan krijg je de 1.0 TSI (110 pk/81 kW) met handbak. Getest is de 1.5 TSI (150 pk/110 kW), die vanaf €42.490 in de prijslijst staat en standaard een automaat heeft. De testauto heeft ook nog de R-Line-uitrusting die hem sportiever maakt (inclusief aanpassing aan het onderstel) en de prijs verder opschroeft naar €46.340. In dit geval komt er nog een aantal andere opties bij, zoals onder meer een achteruitrijcamera en stoel- en stuurverwarming. Alles bij elkaar komt de totaalprijs van de geteste auto op ruim 52 mille.

