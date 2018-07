Test Volvo T6: verleidelijke allemansvriend

AutotestDe nieuwe V60 is voor Volvo een schot in de roos. Niet alleen wordt -ie door velen per ongeluk aangezien voor de grotere V90, hij is ook veel gespierder, ruimer en rijker uitgerust dan zijn voorganger.

Volvo T6 AWD Geartronic (310 pk), vanaf € 58.495

De nieuwe V60 is gebaseerd op hetzelfde onderstel als de XC60 en de V90, S90 en XC90. En omdat hij een 5,6 centimeter langere wielbasis heeft dan de laatste generatie V70, is de auto een volwaardig alternatief voor de populaire, grote stationwagons van het Zweedse merk. De bagageruimte is met 529 liter zelfs 100 liter groter dan de vorige V60 en ruimer dan de Audi A4 Avant, de BMW 3-serie Touring en de Mercedes C-klasse Estate.

De bagageruimte is bovendien zeer gebruiksvriendelijk. Zo is er een schot waarmee hij in tweeën kan worden gedeeld, is er een extra ruimte onder de laadvloer en zijn aan de zijkanten extra bergvakken te vinden. Optioneel is de achterbank elektrisch opklapbaar. Het is een aanrader voor wie zelden de sportschool bezoekt, want de bank is redelijk zwaar. Ook de auto zelf is zwaar: met zijn gewicht van 1.724 kilo is -ie gemiddeld 150 kilo zwaarder dan de concurrentie.

Natuurlijke rust

Het dashboard is prachtig vormgegeven en straalt een soort natuurlijke rust uit. Standaard is de V60 voorzien van veel luxe, waaronder een intuïtief te bedienen 9 inch touch screen. De veiligheid is ook op hoog niveau, mede dankzij een systeem dat voetganger, fietsers én grote dieren herkent.

Vooral bandengeruis dringt aardig het interieur binnen en ook de rijwind laat zich stevig horen. De motor is sterk, maar toch daagt deze Volvo niet uit om te gaan racen. De automaat zou wat sneller moeten reageren en de stoelen hadden wat lager geplaatst mogen zijn, om het sportiviteitsgevoel meer te benadrukken. Qua rijden blinkt de V60 eigenlijk nergens in uit, maar het voelt wel lekker en ontspannen aan. Volvo heeft bewust gestreefd naar een weggedrag dat ongeacht de belading, snelheid en situatie op dezelfde, vertrouwenwekkende manier reageert en dat is ook wat waard. Bovenal is dit een echte allemansvriend.

PLUS

Grote, variabele bagageruimte. Prachtig, intuïtief dashboard. Bijna tijdloze, Bauhaus-achtige vormgeving.

MIN

Automaat zou sneller moeten werken. Veel zwaarder dan de concurrenten. Bepaald niet de stilste.

EINDCIJFER 8,4

CONCLUSIE

De origineel vormgegeven Volvo V60 is op vele fronten een geslaagde auto. Hij onderscheidt zich meer met zijn ruimte dan met zijn rijkwaliteiten. Maar hij is vooral een betaalbare concurrent voor de bekende, Duitse evenknieën in deze klasse.

EXTRA TESTNOTITIES

- De vooruitgang ten opzichte van de vorige V60 is enorm. Die probeerde zijn te zware neus te verbergen achter een overmatig bekrachtigde besturing, wat resulteerde in een nerveus en onprecies rijgedrag.

- Deze Volvo kan tot een snelheid van 130 km/u automatisch accelereren, remmen en sturen. Wel moet je na een paar seconden zelf het stuur weer in de hand nemen.

- Het infotainment is geschikt voor Spotify, Apple CarPlay en Android Auto.

- De hoofd- en beenruimte achterin zijn ruim voldoende: beter dan zijn voorganger en ook beter dan een aantal concurrenten in deze klasse.

- De optionele B&W geluidsinstallatie is een aanrader.

- De achttraps automaat schakelt zelfs in de dynamische stand te traag terug. Er is geen aparte sportstand voor de bak en er zijn ook geen schakelpeddels achter het stuur. Iets om gauw recht te zetten bij de eerstvolgende facelift.

- Doordat de achtervering dwars onderin de auto is geplaatst, zijn de wielkasten aan de binnenkant van de kofferbak mooi vlak, waardoor er ruimte is voor brede voorwerpen.

- De uitstroomopeningen van de airco voor de achterpassagiers bevinden zich niet alleen tussen de stoelen, maar er zitten ook twee roosters in de middenstijl van de auto verwerkt. Hierdoor krijgen personen op de achterbank eerder verkoeling.

- De modellen met benzine- en dieselmotor heten T5 en T6 en D3 en D4. Je mag daaruit overigens niets afleiden over het vermogen of zelfs het aantal cilinders. Het belangrijkste is: hoe hoger het cijfer, hoe sneller de V60 is.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

