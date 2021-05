Test Volkswagen California Ocean: handzame en populaire camper

CAMPERS & CARAVANSDe Volkswagen California is al dik drie decennia lang de beeldbepalende factor onder de campervans. Is de nieuwste uitvoering, op basis van de Volkswagen T6.1, zijn goede naam nog steeds waard?

Met tot nu toe royaal meer dan 190.000 verkochte exemplaren is de Volkswagen California de populairste camper ter wereld – zo beweert de fabrikant zelf althans. Van de actuele modelreeks, aangeduid als T6.1, rollen niet minder dan acht verschillende versies uit de fabriek in Hannover. Ze bieden tot zeven zitplaatsen en vijf slaapplaatsen en bij alle California’s bevat het hefdak een dubbel bed, alsmede een zitbank die je tot bed kunt ombouwen.

Een camper voor iedereen, dus? Nou, dat is iets te snel geconcludeerd, omdat de kopersgroep zich beperkt tot zij die een dikke portemonnee hebben; de compacte camper laat zich traditiegetrouw duur betalen. De prijzen beginnen bij € 68.399 voor het instapmodel Coast. Dat is een prijs waarvoor je elders een knappe half-integraal kunt aanschaffen of anders wel een keurig uitgeruste buscamper.

Maar zoiets believen de fans van de California helemaal niet. Nee, zij kiezen bewust voor een handzame auto voor alledag, waarin alle moderne voorzieningen met betrekking tot comfort en veiligheid zijn geïntegreerd en waarin zij af en toe eens willen kunnen overnachten. Het gemakkelijk en in alle rust kunnen overbruggen van lange trajecten over de snelweg is voor hen even belangrijk, om maar eens wat te noemen. Onze testauto bewijst precies dit speciale voertuig te zijn. En zelfs meer dan dat, omdat we de duurdere Ocean (vanaf € 78.985) hebben meegekregen; qua luxe wordt hij alleen door de Ocean Edition overtroffen.

Comfortabel

Handzaam dus, dat moet zo’n California zijn. Dat is hij zeker, want met 4,90 meter is hij maar een ruime decimeter langer dan een VW Passat. En met dank aan zijn tot 1,99 meter beperkte hoogte past hij in menig parkeergarage, een niet te onderschatten voordeel. Je zit op comfortabele, draaibare stoelen en kunt via stemcommando’s diverse autofuncties bedienen.

De veiligheidssystemen zijn up-to-date: adaptieve cruisecontrol, zijwindassistent, inparkeer- en remassistent zijn allemaal beschikbaar (dus niet standaard!), net als alle denkbare airbags en Isofix voor kinderzitjes. Achter de bestuurdersstoel staat het keukenblok met een tweepits kookstel, spoelbak en een compressorkoelkast met daarnaast een waskast. Het meubilair is gemaakt van solide, lichtgewicht aluminium honingraatpanelen. Het herbergt ruimtebesparend de tanks voor schoon- en afvalwater en ook de boordelektronica en een gasfles van 2,8 kg voor het fornuis – de verwarming werkt op diesel.

Achterin hangt een opbergbox onderaan het dak. Daaronder vind je de bedverlenging die, als je hem openklapt, het bed verandert in een comfortabele lounge. Daarvoor dien je ook de bank naar voren te schuiven, de hoofdsteunen in te klappen en de rugleuning omlaag te doen. Typerend voor een buscamper, zo’n inrichting. Veel comfortabeler is het bed in het hefdak, dat elektro-hydraulisch is te bedienen. Dit gaat via een tiptoets, waarbij de computer haast bezorgd informeert of er daadwerkelijk voldoende ruimte onder het dak vrij is.



Met zes airbags, een zijwindassistent, een remassistent en ledkoplampen zorgt Volkswagen voor een keurige veiligheidsuitrusting. Daarnaast zijn er comfortabele zaken present als het multifunctionele stuurwiel, verchroomde applicaties in de cockpit, een lendensteun in de voorstoelen en dubbele beglazing in het woongedeelte. De Volkswagen Transporter – de noeste bestelauto van de familie – heeft zijn genen heus wel doorgegeven, maar daarvan is in deze camper hoegenaamd niets te merken.

Het interieur is bekleed met stijlvolle panelen van hoogwaardige materialen en alles voelt goed aan. De ‘Cali’ lijkt gemaakt door camperaars voor camperaars. Praktische oplossingen zijn overal te vinden, zoals de uitneembare zaklamp, het in de deuren opgeborgen kampeermeubilair of de standaard dakrails.

De California biedt een ruime keuze uit motoren, zolang het maar viercilinder turbodiesels met een inhoud van twee liter zijn. De basis wordt gevormd door een bescheiden versie met 110 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Dat is een groot contrast met de 199 pk van de testauto, die bovendien was uitgerust met een DSG7-automaat, dus met zeven overbrengingen. Deze bak met de dubbele koppeling ervaar je als minder soepel dan een traditionele automaat met vloeistofkoppeling.

Het is opletten bij het gebruik van de adaptieve cruisecontrol; die kan de auto weliswaar tot stilstand afremmen (hij volgt het tempo van de voorliggende auto), maar rolt al na enkele seconden ook al even zelfstandig verder. De voet op de rem houden is daarom het devies, wil je nergens tegenaan rijden. Dit trucje doet bijvoorbeeld de Mercedes-Benz Marco Polo met zijn elektrische handrem beter. Voor het overige valt er weinig te mekkeren, zo zul je kunnen vaststellen bij zijn topsnelheid van 208 km/h op de meter, de stabiele manier waarop hij de uitwijkproef aflegt en de strakke wijze waarop hij bij de remproef tot stilstand komt.

Standaarduitrusting 2.0 TDI-motor, 110 pk, handgeschakelde vijfbak, multifunctioneel leren stuurwiel met radio- en telefoonbediening, elektro-hydraulisch hefdak, stoelverwarming, lendensteunen en armleuningen voor beide voorstoelen, automatische airco in de cabine, audiosysteem, App Connect, vermoeidheidsherkenning, ledkoplampen, centrale vergrendeling met afstandsbediening, zij- en hoofdairbags, zijwindassistent.

Plus

+ Door formaat geschikt als dagelijkse auto.

+ Dynamische rijeigenschappen.

+ Relatief variabel interieur.

+ Comfortabel zitten en slapen.

+ Eenvoudige bediening, overzichtelijke carrosserie.

+ Gering waardeverlies.

Min

- Hoge aanschafprijs.

- Bed onder ondanks topper toch erg hard.

- Zitbank enorm zwaar.

Conclusie

Jazeker, hij is geslaagd voor de test. Ook als T6.1 doet de California zijn goede naam eer aan. Zijn concept is door de jaren heen fijn geslepen en de kwaliteit is overtuigend. Maar je merkt ook dat de VW Transporter zelf niet meer de jongste is. Voor twee inschikkelijke en reislustige camperaars, die niet meer dan één auto wensen te bezitten, is de California een prima keuze.

