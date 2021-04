Test Suzuki Swace: omgebouwde Toyota Corolla is ruim en goed uitgerust

AUTOTESTEigenlijk is de Suzuki Swace een Toyota Corolla. Er zijn slechtere ‘donorauto’s’ te bedenken, maar deze middelgrote stationcar is door Suzuki wel érg gemakzuchtig omgebouwd.

Suzuki Swace 1.8 Hybrid CVT (122 pk/90 kW), vanaf €31.800

Een andere voorbumper. Dat is het enige onderdeel waarop deze Suzuki verschilt van de Toyota waarop hij is gebaseerd. Naast een lading aangepaste logo’s: waar op een Corolla Touring Sports het Toyota-embleem zichtbaar is, prijkt op de Swace de S van Suzuki. Zelfs die aanpassingen zijn ietwat houtje-touwtje uitgevoerd, want op de achterklep hebben de Japanners simpelweg een afdekplaatje over het andere beeldmerk geplakt. De verbouwing mocht duidelijk niet te veel kosten.

Waarom zet Suzuki deze vreemde stap? Om meer modellen te kunnen bieden naast een arsenaal kleine stadsauto’s, maar vooral om de gemiddelde CO2-uitstoot van het merk in Europa te drukken. Omdat de Swace voor zijn formaat en gewicht relatief zuinig is, zorgt hij ervoor dat het merk minder hoge uitstootboetes hoeft te betalen. En zuinig is hij: de geteste 1.8 Hybrid met standaard aanwezige CVT-automaat scoort met gemak zo’n 1:19,7 en dat is keurig.

De hybride viercilinder is de enige motor voor de Swace, waar je bij Toyota ook keuze hebt uit een 1.2 Turbo en een sterkere 2.0 Hybrid. Bij stevig optrekken klinkt de 1.8 als een stofzuiger met een verstopt filter (hoogtoerig en ietwat astmatisch), maar hij helpt de Swace aan redelijk soepele prestaties. Eenmaal op kruissnelheid is de aandrijflijn mooi stil. Dat geldt helaas niet voor de wielkasten: op slecht wegdek laat de geluidsisolatie te wensen over.

Spijtig, want verder is de Swace een comfortabele en prettig rijdende auto met een prima (veiligheids-)uitrusting. Heeft hij tot slot doorslaggevende pluspunten ten opzichte van de Toyota? Niet echt, tenzij je blij wordt van de overzichtelijke prijslijst: er zijn slechts twee versies en qua opties valt er nauwelijks iets te kiezen.

Plus

+ Zuinige aandrijflijn.

+ Ruim interieur.

+ Altijd met automaat.

+ Adequate uitrusting.

Min

- Niet onderscheidend.

- Lawaai motor bij optrekken.

- Geluidsisolatie onderstel.

- Beperkte optielijst.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De Toyota Corolla Touring Sports is al een heel goede gezinsauto en de Suzuki doet eigenlijk niets beter. Maar je krijgt een goed uitgeruste, ruime gezinsauto voor een acceptabele prijs.

Extra testnotities

Suzuki levert de Swace in slechts twee uitvoeringen: voor €31.800 krijg je het uitrustingsniveau Select, waarbij Suzuki de meest logische en noodzakelijke zaken alvast voor je heeft geselecteerd. Het luxeniveau is daardoor al prima: onder meer automatische klimaatcontrole in twee gescheiden zones (met pollenfilter) is standaard aanwezig, net als een ingebouwd multimediasysteem met de mogelijkheid om Apple Carplay en Android Auto te gebruiken, een regensensor en stoelverwarming op de voorste zitplaatsen. Ook een door radar gestuurde cruisecontrol zit er standaard op. Bovendien kun je je sleutel op zak houden bij het starten van de Swace.

De geteste Style (vanaf €33.800) voegt daar nog eens aan toe: een automatische inparkeerhulp, parkeersensoren aan de voor- en achterkant, keyless entry, een draadloze telefoonoplader, kunstlederen bekledingsdelen in het interieur en dodehoeksensoren. Ook heeft deze versie een systeem dat waarschuwt voor kruisend verkeer achter de auto. Afhankelijk van de lakkleur moet je voor metallic of mica lak 795 of 1095 euro bijbetalen.

Ook op de veiligheid heeft Suzuki niet beknibbeld: elke Swace heeft – naast een knieairbag en de hele rits gebruikelijke luchtkussens – een automatisch noodremsysteem, een rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en led-koplampen. Een grootlichtassistent, waarmee de auto zelfstandig z’n grootlicht dimt wanneer er ander verkeer voor je rijdt, zit alleen op de Style.

De testauto is voorzien van een optionele trekhaak, die achteraf onder de achterbumper kan worden gebouwd. Hiermee kan de hybride Swace – net als de Toyota Corolla – een geremde aanhanger van maximaal 750 kilo trekken. Wie een grote caravan of paardentrailer wil trekken, kan dus beter een andere auto kiezen.

Nog een optie in de geteste Swace is een ingebouwd navigatiesysteem. Dat is weliswaar beschikbaar op Nederlandse auto’s, maar Suzuki vertrouwt daarbij op het systeem dat Toyota in de Corolla monteert. Wonderlijk genoeg toont de auto dan ook Toyota- logo’s op de kaart om aan te geven waar je dealers van dat merk kunt vinden. Naar verluidt werkt de Nederlandse importeur aan een Suzuki-variant van het systeem.

Het multimediasysteem van de Swace blinkt overigens niet uit in bedieningsgemak, uitstraling en snelheid. Op zich werkt de bediening met afzonderlijke menuknoppen prima, maar de menustructuur ín het systeem is te onduidelijk, terwijl de vormgeving van de menu’s (en de wegenkaarten) achterloopt bij systemen in andere moderne auto’s. Hieraan zie je onder meer dat de auto – in de basis, dus als Toyota – al in 2019 op de markt is gekomen.

De bagageruimte van de Swace is goed bruikbaar: het formaat is prima, de toegang is breed en handig dankzij de afwezigheid van een tildrempel en de diepte van de bagageruimte is indrukwekkend. Met een rukje aan twee hendels kun je de achterbankleuning bovendien eenvoudig omklappen, terwijl er op diverse plekken mogelijkheden zijn om kleine spullen vast te zetten of apart te leggen. Een luxer systeem met rails in de vloer, die in de Toyota Corolla voorzien zijn van een rubber laagje om schuivende spullen te voorkomen, ontbreekt vreemd genoeg.

Een groot pluspunt van de Swace is de beenruimte op de achterbank, die verrassend riant is voor een auto in het segment van de Ford Focus, Volkswagen Golf en Hyundai i30. Die lengte is bewust: de tweelingbroer van deze Suzuki moest bij Toyota niet alleen de Auris TS vervangen, maar ook de grotere Avensis. Mensen die een groter model gewend zijn, zullen over de ruimte in deze Swace (en dus de Corolla) niet gauw klagen.

Onze test van de identieke Toyota Corolla leidde tot een 8 als eindcijfer. Omdat er bij Suzuki iets minder te kiezen valt, scoort de Swace iets minder hoog: 7,5.

