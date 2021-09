Test Seat Tarraco: ideale reisauto met een stekker

AUTOTESTDe Tarraco bestaat al een paar jaar, maar is toch de wat minder bekende Seat. Als plug-inhybride blijkt hij een aantrekkelijk alternatief voor diesels of volledig elektrische SUV’s.

Seat Tarraco 1.4 e-Hybrid PHEV (245 pk/180 kW), vanaf € 43.990

De Tarraco is Seats grootste model. Hij is er zelfs als zevenzitter, maar door de extra techniek die een plug-inhybride vereist, moet de PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) het zonder die twee extra zitplaatsen doen. Voor het milieu moet je soms offers brengen en feit is dat deze Seat extra zuinig en schoon is. Dat is zeker het geval als je hem regelmatig oplaadt en er niet vaak heel lange afstanden mee rijdt.

De hybride-aandrijflijn maakt hem onmiskenbaar zuinig, maar het is wel jammer dat in de praktijk de stroom al na een kilometer of 40 op is. Met zijn 245 pk (180 kW) biedt de aandrijflijn meer dan voldoende vermogen om de SUV snel en krachtig te laten rijden. Het mooie is dat tegelijkertijd een verbruik van 1 op 19 in de praktijk gemakkelijk haalbaar is. Daarnaast kom je met deze stekker-Tarraco in de praktijk tot 650 kilometer ver; met een elektrische SUV is dat een hele uitdaging.

De auto blijkt meestal prettig stil, zeker op de snelweg. Alleen bij lagere snelheden kiest de aandrijflijn soms voor lage toerentallen, ongetwijfeld vanwege een lager verbruik, en dan laat de benzinemotor duidelijk van zich horen.

Je zit heerlijk in deze Seat, zowel voor- als achterin. Alleen hindert een flinke tunnel in de vloer de voetenruimte voor een eventuele derde passagier op de achterbank. De bagageruimte is lekker groot en vanuit de zijwanden kun je met hendels de bank op afstand omklappen.

Het instrumentarium en het centrale beeldscherm zijn grafisch fraai. Maar de bediening van het infotainment zou soms wel wat logischer en sneller mogen gaan.

De Tarraco stuurt verder goed en ligt stevig op de weg. Alles bij elkaar is dit een heerlijk reisauto.

Plus

+ Comfortabele zit.

+ Prettige vering.

+ Veel ruimte.

+ Bescheiden verbruik.

Min

- Vloertunnel bij achterbank.

- Infotainment kan beter.

- Niet als zevenzitter.

Eindcijfer

8,8

Conclusie

De Seat Tarraco PHEV is een zeer ruime en bijzonder comfortabele reisauto voor het hele gezin. Het oplaadbare batterijenpakket maakt hem zuiniger en schoner dan de benzineversies.

Extra testnotities

Deze Tarraco kan een geremde aanhanger tot 2000 kg trekken: ideaal voor caravanliefhebbers!

Het gewicht van de Tarraco valt erg mee: 1768 kg. Dat merk je goed in zijn weggedrag.

Standaard is een zestraps DSG-automaat. De grote bedieningshendel daarvan doet wel wat gedateerd aan.

De bagageruimte biedt 610 liter tot (bij het omklappen van de bank) 1770 liter inhoud. Daar kunnen heel wat koffers en tassen in.

Seat geeft vier jaar garantie op deze auto: hulde!

Mooi meegenomen: met een plug-inhybride bespaar je de helft op de wegenbelasting.

De Seat Tarraco is als PHEV te koop vanaf € 43.990. Getest is de extra sportieve FR met Business Intense-uitrusting, die € 45.7540 kost. Qua uitrusting laat die erg weinig te wensen over. Toch heeft de geteste auto nog enkele opties, waaronder een elektrisch bediende trekhaak (€ 950), verwarmbare voorstoelen (€ 400), Keyless Entry en Go inclusief elektrische achterklep met voetsensor (€ 735), een panoramisch schuif/ kanteldak (€ 1160), 20 inch lichtmetalen wielen (€ 940), en een scheidingsnet in de bagageruimte (€ 180).

