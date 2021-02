Test Seat Ateca: allemansvriend is opvallend prettig in het gebruik

AUTOTESTDe Seat Ateca is een van de vele cross-overs uit het gamma van de Volkswagen-groep. Hij is een echte allemansvriend die zich onderscheidt door zijn relatief lage prijs.

Seat Ateca 1.5 TSI DSG7 (150 pk/110 kW), vanaf €38.450

De auto’s van Volkswagen, Seat en Skoda hebben één ding gemeen: ze vallen qua rijeigenschappen, interieur en ergonomie enorm in de smaak bij Europese consumenten. Stap in en alles lijkt precies daar te zitten waar je het verwacht. Ook het rijden is een feest van herkenning. De auto’s hebben meestal een comfortabel onderstel en iedereen rijdt er direct zonder problemen mee weg.

Dat geldt ook voor de Ateca, die in 2016 op de markt kwam. Dit onlangs gefacelifte model vertoont grote overeenkomsten met zijn neven van het Volkswagen-concern, de Skoda Karoq en de Volkswagen T-Roc. De vormgeving is keurig, maar het model heeft weinig karakteristieks en oogt daarom wat generiek. Meest opvallend zijn de nieuwe bumpers en grille. Ook nieuw zijn de led-koplampen en -achterlichten. De richtingaanwijzers zijn, net als bij Audi en VW, dynamisch.

Seat levert standaard een 8,25 inch multimedia-display. Het optionele navigatiesysteem met 9,2 inch display heeft spraakbediening. We missen alleen een draaiknop voor het audiovolume. Je zit lekker hoog in deze Seat. Door zijn hoge dak is de hoofdruimte voor en achter voorbeeldig en ook de bagageruimte is met een inhoud van 510 liter top. Daarmee blijkt de Ateca zeer geschikt als gezinsauto en voor mensen met een hobby die ruimte vreet. Met neergeklapte achterbank ontstaat een laadruimte van 1604 liter. Alleen een verschuifbare achterbank had hier nog voor meer flexibiliteit gezorgd.

De 1.5-motor (testverbruik 1 op 13,5) klinkt niet zo rauw als sommige andere viercilinders en de combinatie met de zeventraps DSG-bak leidt tot tot een fijne aandrijflijn. De Ateca is in combinatie met zijn fijne rijeigenschappen een echte allemansvriend, die appelleert aan de wensen en verlangens van een groot deel van de bevolking.

Plus

+ Uitstekende wegligging.

+ Opvallend prettig in het gebruik.

+ Hoge zitpositie.

Min

- Achterbank niet verschuifbaar.

- Geen draaiknop voor audiovolume.

- Niet als (milde) hybride leverbaar.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

De Ateca is een auto die je koopt met je gezonde verstand. Niet te duur, niet te opvallend, maar ruim, goed rijdend, sterk genoeg en zeer bij de tijd dankzij onder meer het digitale dashboard en de prettige rijeigenschappen.

Extra testnotities

Extra zuinige motortechniek zoals milde hybride, plug-inhybride of volledig elektrisch is niet leverbaar in de Ateca.

De vernieuwde driecilinder 1,0-liter turbomotor is met zijn 110 pk 5 pk minder sterk dan zijn voorganger. Daar staat wel een lager benzineverbruik tegenover. De 115 pk sterke 1.6 TDI maakt plaats voor een net zo sterke 2.0 TDI. De 150 pk sterke 2.0 TDI blijft leverbaar, evenals de 1.5 TSI (150 pk) en de 2.0 TSI (190 pk en vierwielaandrijving).

Wij reden met de 1.5 TSI met de zeventraps DSG-transmissie. Deze variant is zeer geliefd onder leaserijders en aangezien driekwart van de auto’s zakelijk wordt gereden, is dit veruit de meest verkochte versie.

De automaat kan met de pook en met de flippers handmatig bediend worden, maar dat is alleen leuk en handig in de bergen of op bochtige dijkweggetjes.

Bij de bediening van de klimaatregeling gaat de Ateca minder ver dan de Leon. Wat ons betreft is dat prima: grote fysieke draaiknoppen zijn gewoon prettiger en veiliger in gebruik dan de zogenoemde ‘ slider’ die je in de Leon (en de nieuwe Volkswagen Golf) aantreft.

Een van de fijnste opties is de voorruitverwarming. De voorruit wordt hier verwarmd met een folie, waardoor er geen hinderlijke kippengaas-structuur zichtbaar is. Volgens Seat zorgt de folie ervoor dat een bevroren voorruit in twee à drie minuten wordt ontdooid.

Ook het sportief ogende stuur met zijn afgeplatte onderkant, dat we al kennen uit de Leon, is nieuw in deze Ateca.

Een van de opties is een digitaal instrumentenpaneel dat je naar eigen wens kunt instellen.

Met behulp van de gps-gegevens van het navigatiesysteem past de optionele slimme adaptieve cruisecontrol het tempo aan voor onder meer bochten en rotondes. Dat werkt bijzonder prettig.

Ook leverbaar zijn hulpjes als een dodehoeksensor met waarschuwingssysteem voor achterlangs kruisend verkeer, rijstrook-assistentie, een 360 graden-camera en grootlichtassistentie.

De automaat verslikt zich slechts bij hoge uitzondering in een versnelling en dat is logisch: deze automaat met dubbele koppeling gebruikt de Volkswagen-groep al jaren, dus de kinderziektes zijn eruit.

De 150 pk (110 kW) sterke 1.5-motor heeft een koppel van 250 Newtonmeter bij 1500-3500 toeren. Daarmee accelereert de auto in 8,6 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 200 km/u. Dankzij cilinderuitschakeling wanneer de motor niet vol wordt belast, is het theoretische verbruik 6,6 liter per 100 kilometer. In de praktijk kwamen wij uit op 7,4 l/100 km.

Er is al een Seat Ateca vanaf € 28.950. Dat is de Reference-uitvoering met een 110 pk sterke 1.0 liter driecilinder motor en een handgeschakelde zesbak. Dit model heeft onder meer standaard 16 inch wielen, led-koplampen, bluetooth telefoonkoppeling en audiostreaming, DAB+ radio en cruisecontrol.

Wij reden met de Ateca 1.5, die als handgeschakelde versie vanaf €34.750 in de prijslijsten staat. De goedkoopste versie met automaat is de 1.5 TSI Style Business Intense, die vanaf € 38.450 kost. Onze testauto is de TSI Xperience Business Intense, die vanaf €40.650 in de prijslijsten staat. Dit model is voorzien van extra’s als een draadloze telefoonlader, Park Assist, een elektrische achterklep met voetbediening, een virtual cockpit en een jaarabonnement op Seat Connect online diensten.

Onze testauto was ook nog voorzien van zaken als 19 inch lichtmetalen wielen, speciale Dinamica-bekleding en verwarmbare voorstoelen en stuurwiel. De totaalprijs komt daarmee op €41.615.

