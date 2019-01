Test Renault Kadjar: gespierd, ruim en veel auto voor je geld

De Renault Kadjar is de logische keuze voor Renault-rijders die tot voor kort kozen voor een Scénic of Mégane. Want: veel auto voor je geld, een lekker hoge zitpositie en nog een stoer uiterlijk ook. Je zit ook erg fijn in de Kadjar. De stoelen zijn breed en comfortabel en je zit lekker rechtop, waardoor je minder snel moe wordt.

De noodzaak van een facelift was groot, want in het cross-over segment werd de Kadjar compleet overschaduwd door de Peugeot 3008. De Kadjar deelt zijn technische basis met de Nissan Qashqai en dat betekent een gespierd uiterlijk met een vrolijk ogende voorzijde. Het interieur is niet zo vrolijk als andere Renaults, maar juist keurig zakelijk en opgeruimd Renault probeert het SUV-achtige te benadrukken met de Kadjar, maar het enige SUV-kenmerk is de handgreep bij de middenconsole voor de bijrijder.

Bandengeruis

De rijeigenschappen zijn subliem. Vooral op de snelweg is het genieten dankzij de ver naar boven doorlopende voorruit en de grote zijramen. Het zicht rondom heeft veel weg van een panorama-foto. Ook kijk je deels over het overige verkeer heen. De enige dissonant is het bandengeruis, dat bij snelheden boven de 100 km/u de kop opsteekt. Dat kan echter ook deels aan de banden zelf liggen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De wegligging is prima. Het onderstel is comfortabel, maar niet week. De nieuwe 1.3 TCe benzinekrachtbron met partikelfilter werd samen met Daimler ontwikkeld. In de Kadjar is hij leverbaar in 140 pk en 160 pk-configuratie. De door ons gereden 140 pk-variant overtuigt in alle versnellingen. Dankzij de turbo trekt de motor zelfs in de zesde versnelling goed door. Wel is het beruchte ‘turbogat’ merkbaar. De auto reageert daardoor niet bliksemsnel op het gaspedaal. Het testverbruik is met gemiddeld 8,5 l/100 kilometer normaal voor een auto van dit kaliber.

PLUS

+ Comfortabele stoelen

+ Goede zitpositie

+ Prima motorprestaties

+ Mooi zicht rondom

+ Gespierd uiterlijk

MIN

+ Ontwasemen van de ruiten duurt lang

+ Sleutel (keycard) heeft geen ring voor sleutelbos

+ Bandengeruis boven 100 km/u

+ Motor heeft duidelijk turbogat

EINDCIJFER 7,8

CONCLUSIE

De Renault Kadjar is al bijna een evergreen. De facelift heeft de auto goed gedaan. De auto oogt gespierder en minder anoniem. Ook het interieur is opgeknapt en krijg je veel auto voor je geld. Het interieur is multifunctioneel, maar de graphics en kaarten van de navigatie kunnen beter. De wielen hebben veel grip, ook onder moeilijke omstandigheden.

EXTRA TESTNOTITIES

Er is al een Renault Kadjar vanaf € 28.590

De concurrentie van de Kadjar bestaat uit de VW Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson en de Peugeot 3008 en Citroën C5 Aircross.

In vergelijking met zijn concurrenten is de Kadjar relatief lang (4,50 meter). Ook is de kofferbak is ruim en functioneel met een inhoud van 1.478 liter met omgeklapte rugleuning.

Het interieur is voorzien van extra chroomaccenten en de multimedia-installatie biedt nu toegang tot DAB+ digitale radio, muziek via USB of Bluetooth en via Android Auto en Apple Carplay heb je toegang tot je smartphone.

De achterbank en rechter voorstoel kunnen worden weggeklapt, waardoor ook zeer lange voorwerpen vervoerd kunnen worden. Het grote aantal opbergvakken heeft een inhoud van in totaal 31 liter. In de deuren is nu plek voor 1,5 literflessen.

De Kadjar is desgewenst ook leverbaar met vierwielaandrijving, zij het dat dit alleen geldt voor de uitvoering met de sterkste dieselmotor.

Handig: wanneer je aan komt lopen, of als je wegloopt van de auto, wordt deze automatisch ontgrendeld en vergrendeld. Jammer alleen dat de contactsleutel in de vorm van een smart key geen ring heeft om 'm aan een sleutelbos te hangen.

Rijden met de Kadjar is niet echt enerverend, maar wel een uiterst ontspannende ervaring. Niet in de laatste plaats door het comfortabele onderstel, het uitstekende zicht rondom en de hoge zitpositie.

De Renault Kadjar is feitelijk een Nissan Qashqai met een andere body. Mensen die minder vertrouwen hebben in de techniek van de Fransen maar wel in de Japanners, kunnen deze auto dus met een gerust hart kopen.

Van de Kadjar komt geen hybride en ook geen RS-variant.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld