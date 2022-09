Test Range Rover P530: robuuste Brit met een Duits hart, maar die prijs...

AUTOTESTHet is dat de auto van de Amerikaanse president Joe Biden al The Beast heet, want die benaming zou ook de nieuwe Range Rover goed passen. Dit is een beestachtige auto: groot en zwaar, maar ook erg ruim, comfortabel en propvol technisch vernuft en verwennerij.

Range Rover P530 (530 pk/390 kW), vanaf €240.626

De nieuwe Range Rover lijkt alles in huis te hebben om zich uit de lastigste situaties te kunnen redden. Lijkt, want de praktijk is weerbarstiger. Een groot formaat is nadelig in het terrein als de doorgang smal is. En met zo’n hoog gewicht van 2500 kilogram zak je eerder weg in de diepe blubber. Gelukkig biedt hij wel veel bodemvrijheid en een flinke doorwaadhoogte, terwijl je in het terrein ook kunt rekenen op slimme elektronica, de intelligente 4x4 voorop. Heel verrassend is bovendien de korte draaicirkel, vooral dankzij de meesturende achterwielen.

Het interieur is fraai afgewerkt met materialen die een auto uit de topklasse sieren. Op de achterbank zit je heel ruim en ook de bagageruimte blijkt gigantisch. De geteste auto houdt met zijn achtcilinder benzinemotor vast aan de traditie van het merk. Deze 4,4 liter V8 met dubbele turbo is ingekocht bij BMW, dus met de prestaties zit het wel goed.

Het brandstofverbruik is natuurlijk wel even slikken: tijdens deze test 1 op 8,2. Maar het maakt deze Brit bliksemsnel als het moet. Laat je hem rustig zijn werk doen, dan blijft het opvallend stil in de auto.

Mooi om te zien hoe Range Rover streeft naar het toppunt van luxe en comfort. Maar daar slaagt het niet helemaal in. De hoogte van deze auto en het karakter van het onderstel leiden ertoe dat inzittenden al gauw heen en weer worden geschud, zelfs op de snelweg als het wegdek niet helemaal gladgestreken is. Comfortabel is anders. Je kunt weliswaar de computergestuurde luchtvering op karakterstand ‘dynamisch’ zetten, maar dan gaat het er meteen wat stugger aan toe. Tegelijkertijd biedt deze reuzen-SUV een uitstekende wegligging en stuurt hij als de beste. Maar ja, die prijs...

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Enorm ruim.

+ Comfortabel zitten.

+ Boordevol slimme elektronica.

+ Uitgebreide 4x4-techniek.

+ Fraaie afwerking.

Min

- Hoge prijs.

- Benzineslurper.

- Merk scoort slecht in betrouwbaarheidsonderzoeken.

- Neiging tot deinen.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

De nieuwe Range Rover is niet de beste terreinauto. En doordat de carrosserie te vaak in beweging komt, is hij ook niet de comfortabelste. Maar wie op zoek is naar een extreem ruime auto vol verwennerij en volwassen terreineigenschappen, is hier aan het goede adres.

Extra testnotities

Je kunt deze auto ook met 20 centimeter langere wielbasis bestellen. Dan maak je er met een derde zitrij meteen een zevenzitter van.

Vind je een achtcilinder benzinemotor van 4,4 liter niet meer van deze tijd? Geen probleem, nog dit jaar wordt de Range Rover plug-inhybride verwacht. Maar een volledig elektrische versie zit er nog niet in.

Jammer dat Range Rover bij onderzoeken en in statistieken naar de betrouwbaarheid vaak zo belabberd scoort. Op een of andere manier heeft dit merk de kwaliteit nog steeds niet onder controle. En dat is natuurlijk ook geen goed nieuws voor de afschrijving.

De beleving is ongekend: je voelt je in deze auto king of the road. En het karakteristieke, soms roffelende of brullende geluid van de V8-motor zal klassieke autoliefhebbers als muziek in de oren klinken.

Dankzij de korte draaicirkel gaat het parkeren makkelijker dan gedacht. Handicap blijft natuurlijk wel het enorme formaat van deze Brit.

Geheel volgens de traditie van dit merk bereik je de bagageruimte met een gedeelde achterklep: het geopende, onderste deel kun je eventueel gebruiken om onderweg even te gaan zitten. Sterker nog, met de ‘tailgate event suite’ in het infotainment-menu gaan beide delen van de achterklep automatisch open en schakelt de audio-installatie over naar de luidsprekers in de bovenste klep: tijd voor een feestje in de buitenlucht!

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Gelukkig heeft Range Rover zich er nog niet toe laten verleiden om werkelijk alles in het centrale beeldscherm onder te brengen. Het klimaat regel je nog met gewone knoppen: wel zo handig.

Net als bij Mercedes-Benz vind je de knopjes van de stoelverstelling in de portieren. De portiergrepen kunnen in de deur verdwijnen; iets wat je tegenwoordig wel vaker bij auto’s ziet. Staat strakker en scheelt weer luchtweerstand.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De gebruiksvriendelijkheid van het infotainment is veel beter dan in de vorige generatie. Je vindt hierin snel en gemakkelijk je weg.

Een ideale trekker is deze Range Rover beslist: hij kan een geremde aanhanger tot 3500 kilogram aan.

De nieuwe Range Rover is te koop vanaf €218.362. Dan krijg je de 3,0 liter zescilinder turbodiesel. De benzineversies beginnen bij €199.110 voor de 3,0 liter zescilinder turbo-benzinemotor. Getest is de P530, de topversie met 4,4 liter achtcilinder turbo-benzinemotor. In dit geval is het de op dit moment enig leverbare First Edition-uitvoering die veel opties standaard heeft en €240.626 kost.

Daarnaast bevatte de geteste auto ook nog voor ruim 10 mille aan andere opties. Het brengt de totaalprijs op €253.516. Interessant is dit najaar de komst van de plug-inhybrides. De prijslijst daarvan begint bij de P440e van €175.135 en dan krijg je een 3,0 zescilinder turbo-benzinemotor die gekoppeld is aan een elektromotor.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.