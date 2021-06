Test Peugeot 3008 Hybrid: lastige bediening, wel bij de tijd

Peugeot 3008 Hybrid (225 pk/165 kW) , vanaf €42.970

Niet alleen vanbuiten, ook binnenin oogt de 3008 nog altijd als een jonge blom. Voorin valt het fraaie breedbeeldscherm op en ook het digitale instrumentarium en de design-automaathendel maken er een moderne auto van.

Maar het infotainment werkt nog steeds te omslachtig en traag. De ontwerpers hebben fysieke knoppen gecombineerd met het touchscreen: dat werkt niet zo logisch en overzichtelijk als je zou willen. En voor de klimaatregeling ben je nog altijd aangewezen op het schermmenu.

Verscholen achter het stuur, dus nauwelijks zichtbaar, zit nog zo’n dikke stengel voor de cruisecontrol: onhandig. Ook irritant: de digitale radio blijft als een ouderwetse vinylplaat regelmatig ‘hangen’, waardoor je soms twee keer hetzelfde stukje van een radioprogramma hoort. Het is een fenomeen waar Peugeots vaker last van hebben; blijkbaar is er bij dit merk iets mis in de ontvangsttechniek voor DAB+.

De stoelen zitten fijn, maar de lage zit zal een tegenvaller zijn voor de ware SUV-liefhebber. Ook van dat eigenwijze, niet helemaal rond lopende stuur moet je houden. Op de achterbank is net genoeg plek voor grote tieners of volwassenen en de vlakke vloer zorgt daar voor veel voetenruimte. Jammer alleen dat de tunnelconsole ver naar achteren steekt, waardoor je in het midden van de achterbank minder zitruimte hebt. De bagageruimte is met 395 liter in deze plug-inhybride aanzienlijk kleiner dan bij de benzineversies, die 520 liter bieden.

De 1,6 liter viercilinder benzinemotor vormt een sterke combinatie met de elektromotor en maakt er een vlotte, soepel rijdende auto van (testverbruik 1:16,4). De besturing is lekker licht en scherp en ook met zijn wegligging scoort deze Peugeot een voldoende. Helaas blijkt de 3008 wel iets steviger geveerd dan je zou wensen.

Plus

+ Tot 50 km elektrisch rijden.

+ Originele, sierlijke vormgeving.

+ Prima aandrijflijn.

Min

- Kleinere bagageruimte.

- Bediening kan beter.

- Haperende DAB-ontvangst.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

Zijn unieke vormgeving houdt de 3008 jong en als plug-inhybride heeft hij een prima elektrisch rijbereik. Die versie leidt echter wel tot minder bagageruimte. De bediening kan hier en daar beter.

Extra testnotities

De 3008 is iets steviger geveerd dan je zou willen; iets waar Peugeot zich de afgelopen jaren vaker schuldig aan maakt. Waarschijnlijk in een poging journalisten te paaien die in hun tests een gezinsauto afrekenen op het weggedrag in snel gereden bochten. Niet slim.

Zo’n automaat in een plug-inhybride is natuurlijk erg comfortabel.

Handig zijn de twee hendels aan weerszijden van de bagageruimte waarmee je de bankleuning op afstand kunt omklappen.

Fraai: het interieur is rijkelijk met stof afgewerkt. Dat staat comfortabel en sjiek.

De achterlichten bestaan uit drie lichtbalkjes die leeuwenklauwen symboliseren.

Echt snel laden is nog niet zo gemakkelijk bij deze Peugeot. Het oplaadsysteem (onboard charger) heeft 1-fase-techniek en presteert standaard met 3,7 kW en alleen als optie (meerprijs 300 euro) met 7,4 kW.

Deze 3008 kan een geremde aanhanger tot 1250 kilogram trekken.

De Peugeot 3008 Hybrid wordt met keus uit twee aandrijflijnen geleverd: de Hybrid 225 en de Hybrid4 300. De laatste heeft een tweede elektromotor (met als gevolg iets meer elektrisch motorvermogen) en hij brengt daardoor ook vierwielaandrijving met zich mee. Volledig elektrisch komen beide varianten minimaal 50 kilometer ver.

De geteste versie met de basis-aandrijflijn heeft de eenvoudigste Allure-uitrusting en is vanaf €44.780 te koop en als Blue Lease Allure (de zakelijke versie) vanaf €42.970. De laatste is de geteste variant. De uitrusting is beslist niet karig en bevat een radiografische contactsleutel (keyless entry), 18-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren voor, achteruitrijcamera, rijstrookbewaking, vermoeidheidsbewaking, dodehoekbewaking, grootlicht-assistent, privacyglas achter en infotainment met een 10-inch scherm, navigatie, Android Auto en Apple CarPlay.

Alle technische gegevens, overige specificaties én prijzen van de Peugeot 3008 vind je hier in de database van Autoweek. In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

