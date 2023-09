Test Peugeot 208: een kleine auto met grote daden

Duizenden agenten moeten klimaatac­ti­vis­ten weren van grootste autobeurs ter wereld

Duitsland zet een enorme politiemacht in om te voorkomen dat leden van Extinction Rebellion en andere klimaatactivisten volgende week in München toegangswegen blokkeren, zich vastlijmen aan auto’s of ze besmeuren met vloeistoffen. Hun doelwit is de IAA, de grootste autobeurs ter wereld.