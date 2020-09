Test Opel Grandland X: bliksemsnel en comfortabel

Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 (300 pk/221 kW), vanaf €49.499

Je zou denken dat een plug-in hybride meteen op achterstand staat, in vergelijking met modellen met conventionele verbrandingsmotoren en volledig elektrische auto’s. Twee aandrijflijnen in één auto samenvoegen, dat klinkt niet efficiënt.

Maar zo’n semi-elektrische auto is doorgaans goedkoper dan een volledig elektrische, want een bescheiden batterijenpakket is niet zo duur. En als je niet te veel kilometers rijdt, houd je het brandstofverbruik met zo’n hybride binnen de perken. De geteste auto heeft zelfs op papier een gemiddeld verbruik van 1 op 62,5. Ligt er natuurlijk aan hoeveel je rijdt op een dag en hoe vaak het lukt om telkens weer stroom te laden. Tijdens deze test schommelde het benzineverbruik rond 1 op 23.

De motorkracht van maar liefst 300 pk (221 kW) blijkt ook in de praktijk indrukwekkend: deze Opel is bliksemsnel. De geteste Opel Grandland X heeft een sterke 1,6 liter viercilinder turbo-benzinemotor en elektromotoren op de voor- én achteras. Met zijn 13,2 kWh batterijenpakket komt hij volledig elektrisch maximaal 59 kilometer ver. In de praktijk is het vaak 40 tot 50 kilometer, maar dit hangt natuurlijk in grote mate van je rijstijl af.

De bagageruimte is door de hybridetechniek kleiner geworden: vooral de extra laadruimte onder de vloer lijdt daaronder. Je zit heerlijk in deze auto: de comfortabele stoelen bieden goede steun. Daarbij blijkt ook de vering heerlijk comfortabel. Slecht nieuws voor caravanliefhebbers is dat deze hybride niet meer dan 1250 kg kan trekken. Dat is bij de benzine- en dieselversies wel anders. En in het weggedrag merk je goed dat de hybridetechniek ook extra gewicht meebrengt. De Opel weegt er maar liefst 1775 kg mee, waardoor hij soms met enige tegenzin een bocht in duikt.

Plus

+ Forse motorkracht, dus snél.

+ Heerlijk zitcomfort.

+ Comfortabele vering.

+ Bescheiden benzineverbruik.

Min

- Extra gewicht nadelig voor weggedrag.

- Bescheiden caravantrekker.

- Bagageruimte iets gekrompen.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Goedkoop is deze plug-in hybride niet: voor hetzelfde geld koop je een volledig elektrische auto. Maar hij biedt snelheid, veel comfort én 4x4. Het hoge gewicht laat zich gelden in het weggedrag en de bagageruimte kan beter.

Extra testnotities

Ook op de achterbank zitten volwassenen prima.

De bagageruimte is door de hybridetechniek gekrompen van 514 naar 390 liter inhoud: heel jammer.

De laadaansluiting zit bij deze Opel linksachter.

De wegligging mag dan wat tegenvallen door het hoge gewicht, de besturing is prima in orde.

Da’s mooi meegenomen: voor een plug-in hybride hoef je geen wegenbelasting te betalen.

Met deze Opel sta je bij een gewoon stopcontact al gauw zeven, acht uur om hem op te laden. De boordlader kan tot 7,4 kW aan en daardoor kun je bij een snel laadpunt binnen twee uur weer op pad.

Deze Grandland X kan tot een snelheid van 135 km/u volledig elektrisch rijden. Maar met de 4x4 erbij blijft het beperkt tot 80 km/u.

Rijd je elektrisch, dan brandt er achter de binnenspiegel een blauw lampje. Autofabrikanten willen steeds vaker aan de buitenwereld laten zien wanneer een auto elektrisch rijdt.

Wow, wat trekt deze Opel snel op: vanuit stilstand naar 100 km/u in slechts 6,1 seconden.

De Opel Grandland X heeft dezelfde technische basis als de Peugeot 3008. De hybride aandrijflijn vind je ook in de Peugeot 3008 en 508. Maar in de beleving herken je nauwelijks iets van Peugeot. De ontwerpers hebben goed hun best gedaan om hem zo origineel mogelijk te maken.

De benzinemotor drijft de vooras aan, een elektromotor is voor het elektrisch rijden altijd stand-by op de achteras. Moeten er flinke prestaties geleverd worden, dan schakelt ook de elektromotor op de vooras bij.

Blijft de vraag of je met zo’n plug-in hybride niet gewoon duur uit bent, als je dagelijks veel kilometers rijdt. Immers, het aantal kilometers dat je elektrisch kunt rijden is beperkt. Klopt, maar de elektrische reikwijdte van stekker-hybrides is in de afgelopen tijd wel aanzienlijk vergroot. En zelfs al rijd je voornamelijk op brandstof, dan nog heeft zo’n auto altijd slimme technologie aan boord die hem net wat zuiniger maakt dan een auto met uitsluitend een verbrandingsmotor. Zoals regeneratie van de rem-energie. Bijkomend voordeel van een plug-in in Nederland is hij dat relatief zuinig is en dus minder CO2 uitstoot. Dat maakt hem in ons belastingstelsel, waar de bpm op CO2 is gebaseerd, vaak relatief voordelig in aanschaf.

Het infotainment getuigt van eigentijdse technologie. Het werkt redelijk snel en is ook overzichtelijk en logisch ingericht.

De Grandland X Hybrid heeft altijd een 8-traps automaat. Hij is te koop vanaf €42.899. Dan krijg je de 1.6 turbo-benzinemotor (225 pk/168 kW) in de aandrijflijn en het Business Executive-uitrustingsniveau. Als Hybrid4 kost dezelfde auto €49.499 en heeft hij een sterkere 1.6 turbo-benzinemotor (300 pk/221 kW) én vierwielaandrijving. De geteste auto heeft deze techniek, maar ook het rijkere Innovation-uitrustingsniveau, waardoor hij €51.449 kost. Goedkoop is anders.

