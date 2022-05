Test Opel Astra: koning van het zitcomfort

Opel Astra 1.2 Turbo (130 pk/96 kW), vanaf 29.549 euro

Jaren geleden zocht Opel al aansluiting bij Duitse fysiotherapeuten om de beste autostoel te ontwikkelen. Deze AGR-stoelen kun je ook in de nieuwe Astra bestellen en ze bieden de beste steun en het beste comfort in de markt. Niet alleen door hun vorm, maar ook door de schijnbaar eindeloze mogelijkheden om ze helemaal aan jouw lichaam aan te passen. De zitting is zelfs aan de voorkant apart in hoogte verstelbaar. Mensen met een zwakke rug moeten deze Opel beslist op hun lijstje zetten.

Verder heeft de Astra overduidelijk een metamorfose ondergaan om zijn imago als ietwat oubollige burgermansauto definitief van zich af te schudden. Hij ziet er nu - vooral aan de buitenkant - spannend en stoer uit.

De zitruimte op de achterbank valt tegen en dat is geen verrassing. Technisch is de Astra immers gebaseerd op de al even nieuwe Peugeot 308 en die treft hetzelfde lot. Onhandig in een gezinsauto is ook de tunnelconsole die tussen de voorstoelen begint maar te ver richting de achterbank uitsteekt. Hierdoor kun je hooguit met twee volwassenen fatsoenlijk achterin zitten. De bagageruimte in deze Astra is met 422 liter voldoende, maar wie meer wil, kan beter kiezen voor de Sports Tourer die 598 liter biedt.

Vergeleken met de Peugeot 308 laat het klimaat zich in deze Opel makkelijker regelen. Met fysieke knoppen regel je dat het warmer of kouder wordt in de auto. Maar het infotainment werkt qua snelheid en intuïtieve bediening nog niet ideaal.

De 1,2 liter driecilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 17) blijkt niet te rumoerig en heeft een soepel karakter, maar hij maakt van deze Astra geen snelheidsduivel. Verder stuurt deze Opel fijn en hij ligt stevig op de weg. Dat wordt gecombineerd met goed veercomfort.

Plus

+ Heerlijk zittende en veelzijdig verstelbare voorstoelen.

+ Prima weggedrag.

+ Fijne aandrijflijn.

+ Origineel design.

Min

- Zitruimte op de achterbank valt tegen.

- Infotainment kan beter.

- Menig concurrent rijdt sneller.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

In de nieuwe Opel Astra zit je lekkerder dan bij de concurrentie. Bovendien ziet hij er spannend uit en laten zijn aandrijflijn en weggedrag weinig te wensen over. Jammer dat de zitruimte op de achterbank hem niet tot ideale gezinsauto maakt.

Extra testnotities

Het instrumentarium ziet er fraai uit en geeft goede, duidelijke informatie. Over het toerental bijvoorbeeld (veel nieuwe auto’s melden dat niet meer) en ook over de te verwachten actieradius.

Een volledig elektrische versie van de nieuwe Astra is er nog niet, maar die komt eind 2023. In de tussentijd kun je wel voor een plug-in hybride kiezen.

Voor de caravanliefhebbers: deze Astra mag een geremde aanhanger tot 1250 kilo trekken.

De laadvloer is uitneembaar. Onder die vloer schuilt nog een flinke, extra bergruimte.

De ontgrendeling van de achterklep is geïntegreerd in het merkembleem.

De Opel Astra is te koop vanaf 28.549 euro. Dan krijg je de 1.2 Turbo met 110 pk/81 kW motorvermogen en uitrustingsniveau Business Edition. Getest is de sterkere 1.2 Turbo (130 pk/96 kW), die vanaf 29.549 euro in de prijslijst staat. Maar deze auto heeft de rijkere GS Line-uitrusting waarmee zijn prijs op 34.849 euro komt. Hij heeft ook nog een flink aantal opties aan boord, zoals vijfspaaks 18 inch lichtmetalen wielen, verwarmbare Sport AGR-stoelen met nappaleer, stuurverwarming, frontcamera, navigatie, head-up-display, hi-fi-soundsystem, Intellilux Pixel-koplampen, regensensor, draadloze telefoonoplader en een geavanceerd luchtverversingssysteem dat Clean Cabin/Intelli Air heet.

