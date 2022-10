Test: ook de Opel Grandland gaat aan de stekker

AUTOTESTDe grootste SUV van Opel heet - hoe toepasselijk - Grandland en is tegenwoordig ook als plug-inhybride verkrijgbaar. Het is niet alleen de karaktervolle vormgeving die hem bijzonder maakt.

Opel Grandland 1.6 Turbo Hybrid (224 pk/168 kW), vanaf €46.999

Heette de Grandland jarenlang Grandland X, tegenwoordig gaat hij gewoon als Grandland door het leven. In het interieur valt vooral het zwarte Pure Panel-deel van het dashboard op: het instrumentarium met de bekende meters en tellers lijkt één geheel te vormen met het centrale touchscreen van het infotainment. Dat scherm is 10 inch groot, heeft een niet altijd logische menustructuur en zou best sneller mogen werken. Maar het klimaat regel je gelukkig nog gewoon met knoppen.

Je zit net wat hoger in deze SUV en ook in andere opzichten is nadrukkelijk gekozen voor comfort. De stoelen zitten erg goed en bij de achterbank is de vloer vrijwel vlak, zodat een derde passagier niet met zijn voeten in de knel komt.

De bagageruimte is net voldoende: sommige concurrenten bieden meer. Geen wonder, de hybride aandrijflijn heeft de kofferbak verkleind van 514 naar 390 liter. Op de achterbank is de zitruimte eveneens voldoende, maar ook hier wordt de Opel door sommige concurrenten ingehaald. De eerlijkheid gebiedt hierbij wel te vermelden dat de Grandland relatief compact is. Je parkeert hem gemakkelijker dan een Mazda CX-5, om maar eens een concurrent te noemen, want die is 10 centimeter langer.

De hybride aandrijflijn past goed bij deze auto. Je kunt er een kleine 60 kilometer volledig elektrisch mee rijden. De motorcombinatie blijkt soepel en krachtig genoeg om de Grandland vlot vooruit te helpen en blijkt tegelijkertijd lekker stil. Tijdens deze test was het benzineverbruik gemiddeld 1 op 13,7. Dat is niet om over naar huis te schrijven, maar zoals bij alle plug-inhybrides hebben het type weg (snelweg of stadsverkeer) en de rijstijl veel invloed op het verbruik. De comfortabele vering wordt gecombineerd met een vertrouwenwekkende wegligging.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Prima aandrijflijn.

+ Comfortabele vering.

+ Fijne stoelen.

+ Stil.

+ Compact, dus relatief gemakkelijk te parkeren.

Min

- Bagageruimte valt tegen.

- Werking infotainment kan beter.

- Voor dit geld koop je ook een prima, volledig elektrische auto.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De Opel Grandland overtreft de concurrentie niet als het om de zit- en bagageruimte gaat. Tegelijkertijd stelt hij op geen enkel punt echt teleur. Dit is een fijn rijdende, praktische en vooral ook zeer comfortabele auto.

Extra testnotities

Hoewel zijn moderne uiterlijk wellicht anders doet geloven, stamt deze Opel al uit 2017. Hij is vorig jaar ingrijpend vernieuwd en daarbij ging het verder dan een simpele facelift.

Een geremde aanhanger tot 1250 kilogram is welkom achter deze Opel.

Ook de 8-traps automaat doet zijn werk zoals het hoort.

De Grandland heeft het nieuwe, originele gezicht van dit merk, met in het front wat Opel ‘het vizier’ noemt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Bijzonder op de optielijst is de Night Vision-camera, die het rijden in het donker moet vergemakkelijken. De beelden van de infraroodcamera verschijnen in het digitale instrumentenpaneel en het systeem waarschuwt voor voetgangers of grote dieren die zich voor de auto bevinden. Niet dat het autorijden hierdoor ineens veel veiliger wordt: je moet je ogen van de weg halen om naar het camerabeeld te kijken en dat is natuurlijk nooit wenselijk.

De hybride aandrijflijn bestaat uit een 133 kW/180 pk sterke 1,6-liter viercilinder benzinemotor met turbocompressor, een voorin geplaatste elektromotor van 81,2 kW/110 pk en een lithium-ionbatterij van 13,2 kWh.

Voor de acceleratie van 0 naar 100 km/u heeft deze Grandland 8,9 seconden nodig. Tijdens het volledig elektrisch rijden bedraagt zijn topsnelheid 135 km/u en tijdens het hybride rijden is de topsnelheid 225 km/u.

De Opel Grandland plug-inhybride, die officieel 1.6 Turbo Hybrid heet, is te koop vanaf €46.999. De testauto heeft het Ultimate-uitrustingsniveau, wat zijn prijs op €51.299 brengt.

De geteste auto heeft ook nog een aantal opties: lederen bekleding (€1299), High Gloss Black-pakket (€399), een 6,6 kW boordlader (€399), de Night Vision-camera met voetgangersdetectie (€999), elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor (€299), aluminium sportpedalen (€99) en tweekleurige 19 inch lichtmetalen wielen (€599). Dit alles brengt de prijs van de geteste auto op €55.392.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.