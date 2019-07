Test Nissan Qashqai: niet helemaal bij de tijd

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T (140 pk), vanaf €28.390

Een nieuw infotainmentsysteem én nieuwe motoren: Nissan maakt er werk van om de Qashqai geen slachtoffer te laten worden van de tand des tijds. De huidige generatie dateert alweer uit 2013 en is in 2017 voor het laatst gefacelift.

Toch is het nieuwe, 7 inch scherm van het infotainment kleiner dan bij sommige concurrenten. Het zou wat sneller mogen werken, maar is wel bij de tijd met zijn 3D-kaarten en smartphone-koppeling. Die smartphone heeft hij trouwens hard nodig om een internetverbinding te maken, want dat kan hij niet zelf.

Het grote aantal knopjes verraadt de leeftijd van de Qashqai. Dat heeft dan weer wel als voordeel dat je niet alles met een scherm hoeft te bedienen. De stem van het navigatiesysteem klinkt enigszins verouderd en slikt vaak een deel van het woord in. Hoewel de geteste auto rijk is uitgerust, wordt bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook slechts gereageerd door een piep en remingreep. Met stuurcorrecties de auto binnen de lijnen houden kan deze handgeschakelde Qashqai niet. Tenzij je een versie met automaat kiest en bijbetaalt voor het ProPilot-systeem. Dat kost 1000 euro.

Laadvloer

De zitruimte op de achterbank is (net) voldoende. Ook de 430 liter aan bagageruimte verlegt in deze klasse geen grenzen. Bovendien is de laadruimte niet helemaal rechthoekig van vorm. Handig is weer wel dat na het omklappen van de bankleuning een vlakke laadvloer ontstaat, zonder tildrempel.

Met de nieuwe viercilinder benzinemotor druist Nissan in tegen de trend van driecilinders. Het 1,3 liter grote blok (140 pk) blijkt heerlijk soepel en zuinig (testverbruik 1 op 16,7). De tamelijk stevige vering en lichte besturing bezorgen de Qashqai een voorspelbaar weggedrag. Maar hij zou geholpen zijn met net wat meer veercomfort.

Plus

Soepele en zuinige motor. Prima weggedrag. Voldoende zit- en bagageruimte.

Min

Geen automatische stuurcorrecties. Kan zelf niet online. Gebrekkige navigatiestem.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Een soepele en zuinige motor en prima weggedrag kenmerken deze Qashqai. Maar er zijn concurrenten die net wat meer ruimte en comfort bieden. Bovendien is de uitrusting hier en daar niet helemaal bij de tijd.

EXTRA TESTNOTITIES

De concurrentie maakt het de Qashqai de laatste tijd knap lastig. Zelfs in eigen huis knaagt de Renault Kadjar, in de basis precies dezelfde auto, aan zijn positie.

Onder de laadvloer bevinden zich twee extra bergruimten. Niet zo diep, maar wel handig voor kleine spullen.

De bagageruimte wordt afgedekt door een harde hoedenplank. Sommige concurrenten hebben in plaats daarvan een handiger, want compacter rolzeil.

Dat deze Nissan met zijn viercilinder 140 pk motor een aanhanger van hooguit 1300 kg mag trekken, stelt enigszins teleur. Sommige concurrenten kunnen meer aan.

Voorin zit een usb-poort in het bergvak tussen de voorstoelen verstopt. Een aansluiting bij het dashboard zou handiger zijn geweest. Daar zit wel een 12 Volt-aansluiting.

De tankklep gaat pas open nadat je aan een hendeltje onderin het dashboard hebt getrokken. Handiger zou integratie in de centrale vergrendeling zijn geweest.

De Qashqai is ook met vierwielaandrijving leverbaar en heeft daarmee een streepje voor op sommige concurrenten.

De goedkoopste Qashqai is de 1.3 DIG-T (140 pk) die vanaf € 28.390 in de prijslijst staat. Standaard is dan onder meer digitale radio, maar een automatisch noodremsysteem ontbreekt. De geteste auto heeft dezelfde motorversie, maar onderscheidt zich met het rijke uitrustingsniveau Tekna Plus, waarmee de prijs op €37.540 komt. In die auto is de uitrusting bijna compleet en inclusief led-koplampen, leren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrische parkeerrem, stoelverwarming, voorruitverwarming en een Bose-audiosysteem met 8 luidsprekers.

