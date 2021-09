Test Land Rover Defender 90: comfortabele benzineslurper

Land Rover Defender 90 P400 (400 pk/294 kW), vanaf € 114.657

Een elektrisch canvas schuifdak dat over de volle lengte opent, een derde stoel tussen de voorstoelen, een groot reservewiel achterop: veel details aan de nieuwe Land Rover Defender zijn dermate charmant, dat menig autoliefhebber hem meteen in het hart wil sluiten. De moderne interpretatie van de iconische Britse terreinwagen knipoogt fraai naar het verleden, zonder daarin te blijven hangen.

Dit is een compleet andere auto dan de oorspronkelijke, ruige Defender. De geteste topversie van de korte, driedeurs ‘90’ (de langere vijfdeurs heet ‘110’) oogt misschien stoer, maar schrijft comfort met blokletters. Hij is zwaar en hoog, maar danst beheerst op zijn soepele luchtvering, waarbij de beperkte wielbasis hem wendbaarder maakt dan verwacht.

Rijden over ruig terrein is alsof je de Vuelta rijdt met een hulpmotor in je racefiets: zet het Terrain Response-systeem in de juiste stand en de auto regelt de rest. Soepel, stijlvol en solide. Dit is glamping op wielen, survivallen met een boxspring in je tent.

Ook de zes-in-lijn benzinemotor blinkt uit in souplesse, net als de achttraps automaat, maar de 400 pk sterke krachtpatser is ook meteen de grootste domper op de feestvreugde. Ondanks de aanwezigheid van mild hybrid-techniek (waardoor de motor onder meer langer uit kan blijven zodra je stilstaat), haal je bij een rustige rijstijl nog altijd een gemiddeld verbruik van 1 op 8,3. Dat valt misschien mee voor zo’n hoge, vierkante terreinwagen, maar het is ronduit slecht in vergelijking met de vele (semi-)elektrische spaarmodellen van tegenwoordig.

De langere Defender is inmiddels wél beschikbaar als stekkerhybride. Die is in theorie zuinig, maar de daarvoor benodigde accu’s en elektromotoren passen volgens Land Rover niet in de kortere koets van de 90. Eeuwig zonde.

Volledig scherm © Frank de Roo

Plus

+ Iconisch, herkenbaar ontwerp.

+ Veel ruimte voor vier personen.

+ Zeer terreinvaardig.

+ Verrassend comfortabel.

Min

- Benzineslurper.

- Duur in aanschaf en gebruik.

- Kleine bagageruimte.

- Niet als plug-inhybride.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

Je hart viert feest tijdens een rit in de heerlijk rijdende Defender P400, die als stoere terreinauto ook nog eens uitermate origineel is vormgegeven. Maar na elke tankbeurt trekt je verstand de slingers van de muur.

Extra testnotities

De driedeurs Defender biedt standaard plaats aan vijf inzittenden, waarbij de vier buitenste stoelen ook aan volwassenen een erg prettige zitpositie bieden. Er is ook achterin voldoende hoofdruimte en verrassend veel beenruimte, al moet je wel een beetje over de voorstoel klauteren om er te komen.

Wie een zesde zitplaats wil, kan de zogenoemde ‘jump seat’ bestellen. Die komt op de plaats van de tunnelconsole, tussen de voorstoelen. In neergeklapte toestand doet hij dienst als comfortabele en riante armsteun, compleet met bekerhouders en usb-poorten, maar klap de leuning omhoog en je kunt een extra persoon meenemen. Diegene moet niet te lang of breed zijn, maar in theorie kan het.

De testauto is voorzien van extra designpanelen in de achterste zijruiten. Land Rover noemt die het ‘Signature Element’. De in de carrosserie gespoten vierkantjes kosten 173 euro extra en zorgen voor (iets) meer opbergruimte in het interieur, maar houden ook veel daglicht buiten. De achterste inzittenden krijgen weliswaar nog wat extra licht op hun hoofden met dank aan de ‘Safari Lights’ in de randen van het dak, maar desondanks doet het achterin de 90 een beetje claustrofobisch aan.

Voorin zit je voortreffelijk in deze Land Rover. De stoelen zijn riant en ondersteunen fatsoenlijk, de zitpositie is goed in te stellen en het ruimteaanbod is prima voor elkaar. Wat een verademing ten opzichte van de klassieke Defenders, waarin de matige zitpositie op langere ritten langzaam maar zeker op lichte marteling begint te lijken.

Ook de indeling van het robuust ogende dashboard – compleet met handgrepen en Defender-logo – is vrij doordacht, al moet je soms wat zoeken naar de exacte bediening van sommige systemen. Zo zitten de bediening van het Terrain Response System, de temperatuurregeling en de ventilatiesnelheid verborgen onder dezelfde ronde knoppen.

Volledig scherm © Frank de Roo

De terreinvaardigheid van deze Land Rover staat buiten kijf. Hoewel de bediening van de verschillende differentieels en de rest van het 4x4-systeem volledig elektronisch gaat (in tegenstelling tot vroeger, toen de Defender een aparte mechanische versnellingsbak had voor de lage gearing), staat hij zijn mannetje op mul zand, rotsen, sneeuw en gravel. Een kwestie van de juiste stand selecteren en je kunt gaan. Dankzij een extra hoog geplaatste luchtinlaat kun je bovendien zelfs door 90 centimeter diep water rijden. Wie nog extremer op pad wil, kan natuurlijk bij de dealer terecht voor allerhande accessoires.

Het materiaalgebruik in de Defender houdt het midden tussen slijtvast en luxueus. Er zit wel een met leer bekleed randje op het dashboard, maar er prijkt ook een handgreep van onbewerkt aluminium tussendoor. De testauto, een exemplaar uit de allereerste lading Defenders, had helaas wel enkele afwerkingsmissers: een stuk isolatiemateriaal was zichtbaar tussen dashboard en voorruit en sommige panelen van de carrosserie en het interieur sluiten niet overal even mooi aan.

Van de prijzen van de Defender in Nederland krijg je tranen in je ogen. Zelfs de goedkoopste 90 met de 250 pk sterke dieselmotor kost al meer dan een ton. Voor de geteste P400 moet je minimaal 114.000 euro achterlaten bij de dealer. De beste optie voor ons land is daarom de lange Defender 110 P400e: die stoot dankzij z’n plug-inhybride-techniek (op papier althans) veel minder CO2 uit en mede dankzij de lagere fiscale boete beginnen de prijzen van die versie bij zo’n 83.000 euro.

De komst van die versie is überhaupt goed nieuws, want zo lang je de Defender veel en vaak aan de stekker hangt, kun je deze gigantische terreinauto rijden zónder leeg te lopen aan de pomp.

Ondanks het forse benzineverbruik van de P400 heeft Land Rover zelfs een nóg krachtigere versie geïntroduceerd. Deze P525 heeft een V8-motor met 525 pk waarmee de Defender 90 in 5,2 seconden van nul naar honderd sprint. Deze topversie kost minimaal 201.000 euro.

Benieuwd naar alle verschillende uitvoeringen van de Land Rover Defender 90 en 110? Het zijn er nogal wat, AutoWeek zet ze hier op een rij.

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

Volledig scherm © Frank de Roo

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.