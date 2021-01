Test Kia Rio: goedkoop en toch veilig en volwassen

Kia Rio 1.0 T-GDI MHEV (100 pk/74 kW), vanaf €20.295

Wat koop je nog voor 20 mille? Een Kia Rio, de auto die vroeger als een beetje armoedig werd bestempeld. Hij moest toen vooral goedkoop zijn en dat zag je eraan af. Maar inmiddels heeft zich een revolutie afgespeeld bij Kia. De nieuwe Rio blijkt een goed gerijpte, volwassen auto met een indrukwekkende standaarduitrusting, vooral ook op het zo belangrijke gebied van de veiligheid. De Rio is weliswaar niet meer zo goedkoop als vroeger, maar in vergelijking met de concurrentie krijg je verrassend veel waar voor je geld.

De Rio heeft niet het mooiste interieur in deze klasse: sommige materialen doen te goedkoop aan. Maar de stoelen zitten verrassend goed. Niet altijd blijkt de Rio handig in het gebruik. Het schermpje van de temperatuur in de klimaatregeling is met de zonnebril op gauw onleesbaar. En de tankklep moet je ontgrendelen met een hendeltje bij de bestuurdersstoel: integratie in de centrale vergrendeling zou zoveel handiger zijn.

Complimenten daarentegen voor het vlot en duidelijk werkende infotainment. Belangrijk is ook dat de ingebouwde veiligheidssystemen probleemloos werken.

De achterbank biedt veel zitruimte en de kofferbak blijkt eveneens ruim. De vering is iets te stevig voor een gezinsauto, maar de wegligging is zonder meer goed.

De 1,0 liter driecilinder benzinemotor maakt de Rio zuinig (testverbruik 1 op 17,5), maar Kia draaft te verder door om dat te willen bewijzen. De auto heeft een keuzemenu voor de rijstijl en dat staat standaard in Eco. Je kunt het wijzigen, maar zodra je de auto opnieuw start, zal hij altijd in Eco terugkeren. Dat is irritant, want in die stand voelt de aandrijflijn wat geknepen aan. Verder blijkt de Rio rumoeriger dan sommige concurrenten.

Plus

+ Veel ingebouwde veiligheid.

+ Veel ruimte.

+ Prettige stoelen.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Opdringerige Eco-stand in rijmenu.

- Niet de stilste.

- Zichtbaarheid klimaatregeling.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

De Kia Rio is niet de stilste, niet de comfortabelste en ook niet de snelste in zijn klasse. Maar dit is een zeer betaalbare, zuinige en ruime auto met verrassend veel veiligheid en goed infotainment.

Extra testnotities

Met zijn 325 liter inhoud is de kofferbak voor een auto in deze klasse best groot.

Dankzij de bijna vlakke vloer bij de achterbank zit ook een derde passagier daar goed.

Dat zie je in deze klasse nog niet zo veel: een haaienvin-antenne op het dak. Veel handiger in de wasstraat.

Kia biedt nog steeds als enige automerk in Nederland zeven jaar garantie. Wel met een aantal beperkende voorwaarden, toch steekt Kia hiermee zijn nek uit. Het geeft de consument vertrouwen in het product en voorkomt soms moeizame discussies met de dealer als onderdelen het na een paar jaar begeven.

Wie een beetje vlot vooruit wil, moet de motor goed op toeren houden.

Deze Rio is een milde hybride: de startmotor is via een riem met de driecilinder benzinemotor verbonden, wat tot brandstofbesparing leidt. Ook de geavanceerde iMT-versnellingsbak helpt daarbij. Deze handbak kan bij uitrollen de motor ontkoppelen en uitschakelen, terwijl de bestuurder het koppelingspedaal niet hoeft in te trappen.

De Rio is met de 1.0 T-GDI MHEV benzinemotor (100 pk/74 kW) te koop vanaf €20.295. Deze motorversie is getest, maar dan als rijker uitgeruste DynamicPlusLine en die kost €23.795. Dezelfde motor is ook verkrijgbaar met meer vermogen (120 pk/88 kW), in de sportievere GT-Line uitvoering vanaf €26.295. Er zijn ook versies met een zeventraps automaat.

De allergoedkoopste Rio heeft al standaard een automatische noodrem (via radar) met voetgangersherkenning, actieve rijstrookbewaking, vermoeidheidsherkenning, grootlicht-assistent, digitale radio (DAB+), een 4,2 inch digitaal instrumentarium, Drive Mode-menu, airco, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels in carrosseriekleur, elektrisch bedienbare ramen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, led-dagrijverlichting, mistlampen vóór, een lichtsensor, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en een in lengte en hoogte verstelbare stuurkolom.

De DynamicPlusLine voegt er nog van alles aan toe: achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, automatische klimaatregeling, 8 inch infotainmentscherm met navigatie en online services, Apple CarPlay en Android Auto, hoogteverstelling van de bijrijdersstoel, elektrisch inklapbare buitenspiegels met led-richtingaanwijzers, elektrisch bedienbare ramen óók achter, radiografische contactsleutel met startknop, regensensor, 16 inch lichtmetalen wielen en privacy-glas.

