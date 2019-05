Test Kia Proceed: design-hoogstandje met veel ruimte

AutotestDe Kia Proceed is in zijn prijsklasse een design-hoogstandje. Dergelijke vormgeving zie je doorgaans bij Porsche of Mercedes, niet bij een merk dat de massa bedient.

Kia Proceed 1.4 T-GDI (140 pk) DCT7, vanaf €34.495

De nieuwe Proceed is een zogenoemde shooting brake: een stationwagon die net even wat eleganteris vormgegeven. De grote verrassing is daarbij zijn laadruimte. Je zou denken dat het sexy uiterlijk ten koste gaat van de inhoud, maar met 594 liter is die niet veel minder dan bij een gewone Kia Ceed Sportswagen (624 liter). Alleen maakt de hoge tildrempel het lastig om spullen in te laden. Weer wel handig is de extra bergruimte onder de laadvloer.

Het net afgewerkte interieur getuigt alom van kwaliteit. De stoelen zitten goed, maar wat stevig. De bestuurder heeft een beperkt zicht door de achterruit, als gevolg van het sportieve design. Op de achterbank is de zitruimte maar net voldoende, vooral de beenruimte houdt niet over. Kia heeft met zustermerk Hyundai een van de meest gebruiksvriendelijke infotainment-systemen in de markt. Ze werken snel en de menu’s zijn logisch.

Besturing

In zijn besturing en weggedrag vertoont de Proceed weinig verrassingen. Hij rijdt gemakkelijk en comfortabel, maar vertoont geen uitdagend karakter. In tegenstelling tot het uiterlijk is de aandrijflijn niet uitgesproken sportief. Zolang de automaat niet in de Sport-stand staat, reageert de viercilinder benzinemotor niet gretig op de commando’s van het gaspedaal. De bak schakelt niet gauw terug om hogerin de toeren te klimmen en de snelheidssensatie is verte zoeken. In de Sportstand gaat het er gelukkig vlotter aan toe.

Het goede nieuws is dat het benzineverbruik (testverbruik 1 op 14) meevalt. En meer goed nieuws: met zeven jaar garantie geeft deze Kia de koperrust, terwijl ook de restwaarde op langere termijn daardoor zal meevallen.

Plus

+ Karaktervol design.

+ Onverwacht veel bagageruimte.

+ Zeven jaar garantie.

+ Prima infotainment.

Min

- Aandrijflijn niet uitgesproken sportief.

- Beperkte zitruimte achterin.

- Beperkt zicht achterruit.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De Proceed combineert een sexy uiterlijk met veel gebruiksgemak. Hij maakt eens te meer duidelijk hoe goed de kwaliteit van de hedendaagse Kia’s is. Jammer alleen dat de Proceed met zijn motor en automaat niet helemaal de sportiviteit waarmaakt.

Extra testnotities

De Proceed ademt sportiviteit, ook met zijn aan de onderkant afgeplatte stuur.

Eindelijk eens een auto uit Azië waarin de tankklep gewoon is geïntegreerd in de centrale vergrendeling en waarin dus het overbodige hendeltje of drukknopje ontbreekt.

Het is de scherp aflopende daklijn die de Proceed nekt als het gaat om de instap naar de achterbank. Daar moet je even goed oppassen dat je je hoofd niet stoot. Diezelfde daklijn is ook de oorzaak van het beperkte zicht als je via de binnenspiegel door de achterruit kijkt.

De Proceed is als driecilinder 1.0 T-GDI (120 pk) te koop vanaf €30.995. Met de door ons geteste viercilinder 1.4 T-GDI motor (140 pk) is hij verkrijgbaar vanaf €32.495 en met DCT7-automaat erbij vanaf €34.495. In dit geval is het de extra rijk uitgeruste GT-PlusLine en die kost €36.995.

Die uitvoering brengt met zich mee dodehoekbewaking, achteruitrij-radar, draadloos oplaadstation voor smartphones, info-display in het instrumentarium, JBL premium audiosysteem, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, verwarmbare achterbank, elektrische achterklep, in drie delen omklapbare achterbank en 18 inch lichtmetalen wielen. En dan beschikt deze Proceed standaard ook al over led-koplampen, adaptieve cruise-control, hoogteverstelling van de bijrijdersstoel, lendensteunen in de voorstoelen, suède sportstoelen, stoelverwarming vóór, stuurverwarming, 8 inch infotainmentscherm met navigatiesysteem, achteruitrijcamera en TomTom Live Services, Apple CarPlay en Android Auto, digitale radio (DAB+) en een USB-snellader (5 Volt). Ook alle gangbare assistentiesystemen zijn aanwezig, inclusief grootlicht-automaat, actieve rijstrookbewaking, vermoeidheidswaarschuwing en verkeersbordherkenning.

