Test Jaguar I-Pace: spanning en sensatie

AutotestMet veel sportiviteit in design en rijgedrag én een grote reikwijdte wil Jaguar automobilisten tot elektrisch rijden verleiden. Waar hebben we dat eerder gezien?

Natuurlijk had Jaguar Tesla in het vizier bij de ontwikkeling van de I-Pace. Wie voor het eerst met de I-Pace de weg op gaat, denkt onwillekeurig aan de Tesla Model S. De Jaguar ziet er spannend uit, is snel en hij kan op een volle batterijlading minimaal net zo ver komen. En hij heeft zelfs de in de portieren verzinkbare handgrepen en software-updates via internet, waarmee de Model S destijds verraste.

Maar een gigantisch beeldscherm in het dashboard heeft de I-Pace niet. Bovendien hamert Jaguar erop dat hij in tegenstelling tot de Model S een SUV is, maar in de praktijk merk je daar weinig van. Je zit te laag en ook het coupé-achtige uiterlijk heeft weinig van weg van een SUV. Dit is vooral een sportieve auto. Hij is met zijn 400 pk uit twee elektromotoren bliksemsnel en stuurt messcherp. En hij ligt – mede dankzij de vierwielaandrijving – rotsvast op de weg. Wel is hij met zijn 2.200 kg erg zwaar. Het onderstel reageert stug op slecht wegdek en vooral de onrustige bewegingen van het koetswerk maken er dan een minder prettige auto van.

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Het interieur ademt sportiviteit en luxe, met als opvallend detail de bediening van de automaat: met drukknoppen. Volwassenen zitten achterin lekker ruim en ook de kofferbak is verrassend groot: 650 liter. Voorin onder de ‘motorkap ‘ schuilt nog eens 27 liter aan bergruimte: ideaal om de laadkabels in op te bergen.

De grote vraag voor iedereen die elektrisch rijden overweegt, is natuurlijk hoe ver je kan komen. Bij deze Jaguar valt dat alles mee. Officiële gegevens melden 470 kilometer volgens de nieuwe, meer realistische WLTP-norm. Tijdens deze test bleek dat rond de 350 kilometer al gauw haalbaar is, ook als je pittig doorrijdt. Een Tesla doet het niet beter.

PLUS

Grote reikwijdte. Verrassend ruim interieur. Spectaculaire rijbeleving.

MIN

Onrustige carrosseriebewegingen op slecht wegdek. Zwaargewicht. Hoge prijs.

EINDCIJFER

8,5

CONCLUSIE

De Jaguar I-Pace gaat verder waar Tesla gebleven was. Hij rijdt sportiever dan een Model S en straalt meer kwaliteit uit. Zijn reikwijdte en interieurruimte zijn indrukwekkend, maar het onderstel kan nog wel wat verfijning gebruiken.

EXTRA TESTNOTITIES

- De I-Pace is amper bij de dealers gearriveerd, maar nu al de meest verkochte Jaguar in Nederland ooit.

- Zakelijke rijders zullen vooral geïnteresseerd zijn in de lage bijtelling van deze auto. De regels daarvoor veranderen in 2019, maar wie de I-Pace dit jaar nog koopt, profiteert als zakelijke rijder nog van 4 procent bijtelling gedurende vijf jaar. In 2019 wordt het voor elektrische auto’s boven de 50.000 euro – zoals deze Jaguar – de volle mep van 22 procent.

- Vooral de snelheid van de I-Pace maakt indruk: acceleratie 0-100 km/u in 4,8 seconden. Daar kunnen veel sportieve benzineauto’s niet tegenop. De topsnelheid bedraagt 200 km/u.

- Voordeel van een elektrische auto: doordat er nauwelijks techniek onder de motorkap schuilt, konden de voorruit en cabine relatief ver naar voren worden geplaatst. Het onverwacht ruime interieur is het gevolg daarvan.

- Het is te hopen dat Jaguar al het technisch vernuft in deze auto goed onder controle houdt. Tijdens deze test viel ineens een deel van de elektronica uit. De gedigitaliseerde klimaatregeling ging op zwart en ook het navigatiesysteem werd erdoor getroffen. Als je de auto bij zo’n storing zes minuten uit zet volgt een reset van de computers, waarna ook in dit geval alle functies weer verschenen.

- De stroomkracht van deze Jaguar is vergelijkbaar met een Tesla Model S. De accu heeft een stroomcapaciteit van 90 kWh. Bij een eenvoudige laadaansluiting (7 kW wisselstroom) kost het bijna 13 uur om de Jaguar volledig op te laden. Maar met een 100 kW-gelijkstroom-snellader laad je hem in een kwartier op om maximaal 100 kilometer verder te kunnen rijden.

- De geteste auto had een tamelijk luidruchtige airco, die zelfs een wat pompend geluid maakte.

- Bij het achteruit rijden laat de I-Pace een waarschuwend piepje horen: wel zo veilig voor voorbijgangers.

- Net als bij de Nissan Leaf en BMW i3 kan het gaspedaal – na het loslaten daarvan - tevens als rempedaal dienen. Dit is vooral bedoeld om zoveel mogelijk energie terug te winnen uit de remkracht. Met één pedaal rijden is dus onder vele omstandigheden mogelijk. Want uiteraard heeft de I-Pace - zoals vrijwel elke elektrische auto – ook standaard een automatische versnellingsbak.

- De achterbank is volwaardig driepersoons, mede dankzij de bijna vlakke vloer achterin. In veel auto’s in de hogere prijsklassen kan je tegenwoordig achterin eigenlijk alleen met z’n tweeën goed zitten.

- De I-Pace is te koop vanaf € 80.330. Maar in de basisversie mis je veel rijhulpen, zoals adaptieve cruise control of rijstrookbewaking en zelfs voor digitale radio moet 356 euro worden bijbetaald. De geteste versie is de vrijwel compleet uitgeruste First Edition, die zelfs actieve luchtvering met hoogteregeling heeft. Hij kost € 104.780.

Ontvang elke dag gratis het laatste nieuws over auto's en mobiliteit: volg onze autoredactie op Facebook https://www.facebook.com/ADnlAuto/

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving

Volledig scherm Jaguar I-Pace © Joost Hoving