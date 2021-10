Test Jaguar E-Pace P300e: ‘baby-SUV’ is nu volwassen

Jaguar E-Pace P300e (309 pk/227 kW), vanaf € 62.303

Toen de E-Pace in 2018 zijn debuut maakte, was er een andere SUV van Jaguar die alle aandacht opeiste. De volledig elektrische I-Pace vormde immers een ware revolutie voor het merk, terwijl de E-Pace oneerbiedig gezegd ‘gewoon’ de eerste compacte SUV uit de geschiedenis van Jaguar was. Hij heeft sindsdien nauwelijks in de spotlights gestaan, maar de recente opfrisbeurt maakt hem interessanter dan ooit.

Sinds kort is de E-Pace er namelijk ook als P300e. Daarbij staat de P voor ‘petrol’ (benzine, dus), laat het cijfer 300 het motorvermogen zien en verklapt de kleine letter e dat hij deels elektrisch is. De 1,5-liter driecilinder benzinemotor en elektromotor vormen een prettige aandrijflijn: soepel, vlot en stil, ook als de brandstofmotor alleen aan het werk is.

Op een volgeladen accupakket claimt Jaguar een elektrisch rijbereik van 63 kilometer, maar dat haalde de testauto niet. Ook al omdat de brandstofmotor soms om onduidelijke redenen actief bleef. Een testverbruik van 1:16,9 is dan ook niet heel indrukwekkend, al daalt het verbruik enorm zolang je veel korte stukjes rijdt op de elektromotor. De (op papier) lage uitstoot maakt de P300e dankzij de lagere bpm-belasting bovendien véél betaalbaarder dan andere varianten met dit motorvermogen. Ofschoon de E-Pace zelfs als hybride alles behalve een koopje is.

Sinds de laatste update is de E-Pace duidelijk volwassener geworden. De materialen in het (weliswaar iets gedateerd ogende) interieur zijn veel fraaier, de bediening van het multimediasysteem gaat doeltreffender en het onderstel is erg mooi in balans. Op een klinkerweg gedraagt de Jaguar zich soeverein, terwijl hij sterk overeind blijft in snelle bochten. Je zit bovendien goed achter het stuur. Keerzijde van de kleinste Jaguar SUV: de ruimte voor bagage, kleine spulletjes en eventuele achterste passagiers houdt niet over.

Plus

+ Soepele aandrijflijn.

+ Comfortabel én strak weggedrag.

+ Goed infotainment.

+ Prima zitpositie bestuurder.

Min

- Elektrische actieradius.

- Beperkte zitruimte achterin.

- Relatief duur.

- Bagageruimte houdt niet over.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

De E-Pace rijdt prettiger en is volwassener dan ooit. De P300e biedt theoretisch lage (gebruiks-)kosten, maar de concurrentie is veelal goedkoper en ruimer dan dit welpje van de Jaguar-familie.

Extra testnotities

Het feit dat Jaguar de P300e voorziet van een brandstofmotor met ‘slechts’ drie cilinders kan voor opgetrokken wenkbrauwen zorgen. Deze motoren staan in zekere zin bekend om hun lawaaiige karakter en trillingen. Maar in de praktijk pakt deze keuze goed uit in de E-Pace, want de 1,5-liter Ingenium-motor laat niet te veel van zich horen en ook van irritante vibraties is eigenlijk geen sprake. Daar heeft Jaguar duidelijk veel aandacht aan geschonken en dat heeft het merk dus goed gedaan.

Hetzelfde geldt voor de stilte en rust in het onderstel. Dat staat op hoog niveau. Sinds de recente opfrisbeurt zitten er onder meer andere rubbers in de ophanging van de E-Pace, die gerammel moeten voorkomen. Het resultaat mag er zijn, want zeker op slecht wegdek weet de Jaguar vervelende invloeden goed bij de inzittenden weg te houden. Het veercomfort staat ook op hoog niveau en dat is knap, zeker als je bedenkt dat de E-Pace in bochten niet aanvoelt als een slap geveerde dweil. Well done, Jaguar.

De driecilindermotor profiteert overigens duidelijk van de aanwezigheid van de flinke elektromotor op de achterste as. Deze levert een flink vermogen van 80 kilowatt (108 pk), waardoor de brandstofmotor veel minder hard hoeft te werken. Mede hierdoor hoeft de standaard aanwezige automatische achtversnellingsbak weinig in actie te komen: een kickdown is bijvoorbeeld nauwelijks nodig omdat er zoveel kracht en souplesse beschikbaar is. Samen bieden de twee motoren de E-Pace vierwielaandrijving en prima prestaties: de sprint van 0 naar 100 kilometer per uur neemt volgens de fabriek zo’n 6,5 seconden in beslag, terwijl de topsnelheid op 216 kilometer per uur ligt.

Het accupakket van de P300e meet 15 kilowattuur: volgens Jaguar zou dat dus goed moeten zijn voor 63 kilometer aan elektrisch rijbereik, maar om dat te halen moet je het gaspedaal bedienen alsof je op eieren loopt. Op de snelweg smelt de resterende actieradius als sneeuw voor de zon: na een ritje van zo’n 35 kilometer bij 106 kilometer per uur is de accu zo goed als leeg.

Des te opvallender is het dat Jaguar de P300e heeft voorzien van een CCS-aansluiting in de laadpoort. Dankzij dit Combined Charging System kun je aan een snellader staan. Dan laadt de plug-inhybride E-Pace met maximaal 50 kilowatt op, waardoor de accu’s in een ruim kwartier weer nagenoeg vol moeten kunnen zitten. Zo’n voorziening is bij uitstek handig voor lange ritten, maar wanneer je de moeite van een laadstop neemt in deze Jaguar zou je (ruim genomen) zo’n beetje elke 50 kilometer moeten stoppen om je reis zoveel mogelijk elektrisch af te kunnen leggen. In de praktijk zullen de meeste mensen lange ritten toch eerder op hun brandstofmotor doorrijden, is onze verwachting. Het verdient applaus dat Jaguar een relatief dure en geavanceerde CCS-aansluiting heeft ingebouwd, maar het is de vraag hoe veel en hoe vaak bestuurders van een E-Pace daar gebruik van zullen maken.

De E-Pace is ook leverbaar met diesel- en benzinemotoren zónder noemenswaardige elektrische ondersteuning. De prijslijst voor de diesels begint bij 62.998 euro voor de 163 pk (120 kW) sterke D165 en eindigt bij 74.008 euro voor de D400 die 204 paardenkrachten (150 kilowatt) levert.

Op benzinegebied is de P160 de voordeligste E-Pace met prijzen die beginnen bij 61.916 euro. Deze heeft een 1,5-liter driecilinder met mild hybride techniek en 160 pk (118 kW), terwijl de P250 (184 kW/249 pk) een 2,0 liter viercilinder in zijn neus meedraagt. Vanwege zijn flink hogere CO2-uitstoot van gemiddeld 202 gram per kilometer beginnen de prijzen van deze mild hybride topversie bij ruim 80.053 euro. De P300e plug-inhybride stoot op papier 44 gram per kilometer uit: hij is dus schoner, sneller én flink voordeliger.

De goedkoopste P300e is de R Dynamic, waarbij je onder meer meegespoten zijskirts en een andere aankleding krijgt in de grille en de bumpers. Vervolgens kun je kiezen uit de S, de SE of de HSE. Naast de grootte van de lichtmetalen wielen (beginnend bij 18-inch) onderscheiden de duurdere versies zich met onder meer een glazen panoramadak, een elektrisch bediende achterklep, lederen bekleding en een beter audiosysteem.

Charmant is de manier waarop Jaguar werk heeft gestoken in geinige details in en op de E-Pace. Zo is het logo van het merk – de ‘leaper’, een atletisch springende jaguar – te zien op het plaatwerk, de stoelbekleding en het stuur. Boven de bediening van de klimaatcontrole staat te lezen dat Jaguar in 1935 werd opgericht in het Engelse Coventry, op het kunststoffen matje in de middenconsole is een subtiele luipaardprint te zien, in de zwarte randen van de voorruit loopt een welpje (de E-Pace) achter moeder Jaguar aan en in het donker projecteren de lampjes onder de buitenspiegels zo’n zelfde tafereel op het wegdek. Het maakt de auto niet zozeer beter, maar dit soort details geven toch net wat extra flair aan je E-Pace.

Hoe presteert de Jaguar E-Pace P300e in vergelijking met de Audi Q3 Sportback? Bekijk hier de dubbeltest van AutoWeek.

