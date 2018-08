Test Hyundai Kona Electric: doorbraak in het elektrisch rijden

AutotestVoor de Hyundai Kona Electronic staat het succes bij voorbaat vast. Dit is de eerste volledig elektrische SUV in de prijsklasse rond 40 mille en hij komt ook nog verrassend ver.

Hyundai Kona Electric (204 pk), vanaf €39.195

De volledig elektrische aandrijving brengt deze Hyundai in de praktijk (want volgens de nieuwe WLTP-testprocedure) maximaal 482 kilometer ver. Maar ook de eigentijdse vormgeving maakt hem aantrekkelijk. Hoewel de kunststof afwerking van het interieur voor een auto van deze prijs hier en daar wat goedkoop aan doet. Gebruiksvriendelijk zijn de knoppen voor de automaat-bediening tussen de voorstoelen. Minder handig is de nep-aluminium (want kunststof) afwerking van een aantal bedieningsknoppen. Afhankelijk van de lichtinval, zijn die soms lastig afleesbaar.

Je zit lekker in deze Hyundai en op de achterbank is genoeg ruimte. De bagageruimte is met 373 liter voor een auto van dit formaat groot genoeg. Het infotainment (met Apple Carplay en Android Auto, dat in Nederland nog steeds niet officieel verkrijgbaar is) werkt logisch en snel en heeft een groot scherm midden op het dashboard. Maar nog niet leverbaar is een app, waarmee je de batterijlading kan volgen en de oplaadtijden kan regelen. Zo'n app is tegenwoordig bij elektrische auto's gemeengoed.

Hoewel comfortabel genoeg, is deze Kona steviger geveerd dan je zou wensen. Hij heeft niet de beste wegligging in deze klasse, maar biedt meer dan voldoende stabiliteit. Verder stuurt hij prettig licht en de 204 pk sterke elektromotor maakt hem bliksemsnel: 0-100 km/u in 7,6 sec. en topsnelheid 167 km/u. De reikwijdte maakt hem goed geschikt voor dagelijks gebruik. Bij vertrek voorspelt hij al gauw zo’n 450 kilometer. Maar als je veel op de snelweg rijdt, kom je niet verder dan zo’n 350 kilometer. Dan nog is dit aanzienlijk meer dan concurrenten in deze prijsklasse bieden.

De elektrische Kona is vanaf €39.195 te koop. De lage bijtelling van 4 procent maakt hem voor leaserijders buitengewoon aantrekkelijk, maar voor particuliere kopers is hij relatief duur. Immers, de benzineversie koop je al vanaf €21.295. Volgens Hyundai volgt er nog een elektrische Kona met kleiner batterijenpakket (40 in plaats van 64 kWh). Die zal iets goedkoper zijn, maar ook minder ver komen.

PLUS

Geen uitlaatgas. Bliksemsnel. Ruim. Flinke reikwijdte. Lage bijtelling.

MIN

Pittige prijs. Soms lastig afleesbare knoppen. Geen bijbehorende app.

EINDCIJFER

8,9

CONCLUSIE

De Kona Electric is een regelrechte doorbraak in het elektrisch rijden: een elektrische, ruime SUV die dankzij de grote reikwijdte goed geschikt is voor dagelijks gebruik. Maar hij kan hier en daar nog wel wat gebruiksvriendelijker worden gemaakt.

EXTRA TESTNOTITIES

- De Nederlandse importeur is overvallen door de vele bestellingen, terwijl de auto nog niet eens in de showrooms stond. Wie de Kona nu bestelt, moet daarom rekening houden met een lange levertijd van al gauw 10 maanden. Dankzij slechts 4 procent bijtelling wordt deze Hyundai door leaserijders met open armen ontvangen. De lage bijtelling blijft ook na 1 januari 2019 van kracht. Dat geldt niet voor elektrische auto’s die vanaf die datum meer dan 50.000 euro kosten, zoals de dure Tesla’s, Audi’s en Mercedessen. Zij zijn straks een groot deel van hun belastingvoordeel kwijt.

- Een elektrische SUV die relatief betaalbaar is: succes gegarandeerd. Deze Hyundai is de auto die Tesla had kunnen maken, maar Elon Musk liet die kans liggen. De Tesla Model 3, die pas volgend jaar aan de eerste Nederlandse klanten wordt uitgeleverd, is geen SUV. Bovendien brengt hij zijn bestuurder niet verder dan de Hyundai, volgens de nieuwe, realistischer WLTP-meetprocedure. En of die Tesla net zo goedkoop wordt, moeten we nog maar afwachten. Er is nog steeds geen Nederlandse prijs bekendgemaakt.

- De Kona Electric staat 2 cm hoger op zijn wielen dan de gewone Kona.

- Uiteraard is de Kona stil, maar in andere elektrische auto’s laat de aandrijftechniek minder nadrukkelijk van zich horen. Je hoort de elektromotor overduidelijk werken.

- De elektrische SUV profiteert van slimmigheidjes als een verwarming die zich desgewenst volledig op de bestuurder richt (zodat de rest van het inzittendengedeelte niet hoeft te worden verwarmd) en flippers achter het stuur, waarmee je zelf bepaalt hoeveel remenergie er wordt teruggewonnen.

- In tegenstelling tot sommige andere elektrische auto’s, heeft de Kona altijd nog het rempedaal om stevig af te remmen. Het zogenaamde one pedal-driving, waarbij de bestuurder eigenlijk alleen nog maar het gaspedaal hoeft te bedienen, is dus niet mogelijk. Als je het gas los laat, komt de auto nooit volledig tot stilstand; hij vertoont ook het kruipeffect dat traditionele automaten kenmerkt.

- De stroomaansluiting zit in de neus van de Kona, waar de traditionele grille ontbreekt. Het front is helemaal dicht gemaakt: ideaal voor de stroomlijn en er hoeft toch geen radiator te worden gekoeld. Wel opvallend dat de ruimte onder de motorkap nog grotendeels is gevuld met motortechniek en vloeistof-reservoirs. Aan de andere kant dankt de auto mede daaraan zijn royale binnenruimte.

- Voor betere prestaties van het batterijenpakket bij lage buitentemperatuur is batterijverwarming ingebouwd. Bovendien beschikt de Kona, evenals sommige concurrenten, over een warmtepomp, zodat het interieur niet afhankelijk is van elektrische verwarming.

- De accu’s gaan schuil onder de bagageruimte én de achterbank, voor een betere wegligging.

- Deze auto kan zowel gelijkstroom als wisselstroom aan. Volledig opladen van de batterijen neemt minimaal 9,5 uur in beslag als je met wisselstroom laadt, bij een wallbox thuis of een gewoon laadpunt onderweg. In dat geval komt namelijk de bijgeleverde 7,2 kW omvormer in actie, die wisselstroom in gelijkstroom omzet. Bij een 100 kW snellader met gelijkstroom (en daar zijn er nog niet heel veel in Nederland) is het mogelijk het batterijenpakket in 55 minuten voor 80 procent op te laden. Alternatief zijn de redelijk snelle 50 kW laadstations zoals bijvoorbeeld FastNed die langs de snelwegen aanbiedt. Daar zijn 75 minuten nodig om de Kona voor 80 procent op te laden. Hyundai levert overigens voor 1.699 euro een compleet thuislaadpakket voor de Kona.

- De bestuurder wordt voortdurend geïnformeerd over de energiestromen in de auto én - nog belangrijker - het rijbereik met de actuele batterijlading.

- In sommige opzichten wekt deze Kona niet de indruk een auto van 40 mille te zijn. Dat geldt voor de afwerking van het interieur en ook de klankkwaliteit van de (nota bene duurste) Krell audio-installatie valt tegen.

- Op de Kona Eelectric geeft Hyundai 5 jaar garantie. En het navigatiesysteem biedt recht op een jaarlijkse update van de software en de kaarten.

- De Kona Electric is te koop vanaf €39.195. Hij heeft altijd een automaat. Vierwielaandrijving is niet leverbaar. De standaard uitrusting omvat o.a. 17 inch lichtmetalen wielen, infotainment met Apple Carplay, digitale radio, achteruitrijcamera en een 7 inch scherm, adaptieve cruise control, automatische airco, een in delen omklapbare achterbank, armsteun voor, radiografische contactsleutel met startknop, vermoeidheidswaarschuwing, automatisch noodremsysteem met voetgangersherkenning, rijstrookbewaking, elektrisch verstelbare lendensteun voor de bestuurder en parkeersensoren achter.

- Het tweede uitrustingsniveau Fashion (€41.495) voegt daaraan toe een groter 8 inch infotainment-scherm en acht in plaats van zes luidsprekers, automatisch dimmende binnenspiegel, dode hoekwaarschuwing, elektrisch inklapbare buitenspiegels, head-up display, led-achterlichten, privacy glas en een regensensor.

- De geteste versie heeft het Premium-uitrustingsniveau, waarmee deze Kona €44.995 kost. Hiermee krijg je een vrijwel complete auto met als extra’s een draadloos oplaadsysteem voor smartphones, grootlicht-assistent, led-koplampen, rijstrookbewaking met automatische stuurcorrecties, snelheidslimiet-herkenning, elektrisch verstelbare lendensteun voor de bijrijder, parkeersensoren voor, elektrisch verstelbare stoelen, kunstleren stoelbekleding, stoelverwarming en -koeling én een verwarmbaar stuur.

