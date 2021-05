Test Hobby Premium: complete caravan met een bijzondere indeling

De Luxe, Excellent, Prestige, Premium: bij de grote fabrikant Hobby hebben alle caravans een deftige aanduiding, op de Ontour na dan. Wat alle caravans gemeen hebben, is de bijzonder complete standaarduitrusting, aangeduid als HobbyKomplett. Daartoe behoren goodies als bijvoorbeeld de antislingerkoppeling, een disselafdekking, een weergave van de belasting op het koppelpunt, een voorbereiding voor een tv, een opbouwdeur met raam en opbergvakken en een soft-close-systeem voor het meubilair. Met name in het lagere segment is dat een groot voordeel van de modellen van Hobby.

En hoe ziet het eruit aan de andere kant van het prijzenspectrum? Om dat uit te zoeken, hebben we de Premium 560 CFe uitgekozen voor een test. Het is één van de zes modellen uit de top-modelreeks van Hobby. Slechts één daarvan, de 495 UL, is 2,30 meter breed, alle andere caravans uit deze reeks zijn maar liefst 2,50 meter breed. Onze testcaravan kan zich bovendien laten voorstaan op een bijzondere indeling, hoog tijd dus om eens een blik aan boord te werpen.

Hobby Premium 560 CFe Lengte: 8,02 m

Aantal zitplaatsen: 6

Aantal slaapplaatsen: 4

Prijs vanaf € 32.450

Met het grote, zwarte afwerkingspaneel op de voorzijde en bijpassende sierelementen op de zijkanten oogt de caravan lekker modern. De vloeiende vormgeving van de voor- en achterzijde past daarbij. De voor- en achterwand zijn gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof en ze zijn beide voorzien van opbergruimtes met grote, tweevoudig vergrendelbare kleppen. Het voorste exemplaar is – heel traditioneel – voorbehouden aan de beide gasflessen, de verrolbare vuilwatertank, wielkeggen, een opbergbox voor de kabels en andere zaken. In de opbergruimte aan de achterzijde kun je de campingmeubels opbergen. En dan is er nog een klep rechtsvoor (75 x 31 centimeter) die toegang biedt tot de bergruimte onder het bed, waarin zich verder alleen de accubox bevindt.

In het interieur komt voldoende daglicht naar binnen dankzij zeven ramen, waarvan er eentje in de plezierig brede opbouwdeur met drievoudige vergrendeling zit. Via deze deur kom je in het woongedeelte. Rechts van de ingang bevindt zich een handige kast, die ruimte biedt aan het sleutel-opbergsysteem, de tv-ruimte en een glazen vitrine. Wat echter als eerste in het oog springt, is de hoekkeuken die zich er tegenover bevindt. Die tref je regelmatig in campers aan, maar in caravans is het een zeldzaamheid. Daarbij biedt de keuken een riante hoeveelheid werkoppervlak en opbergruimte en het gehele interieur biedt daardoor een verrassend ruimtegevoel.

Gelukkig heeft Hobby niet de fout gemaakt om de spoelbak en het fornuis gescheiden in te bouwen, ook deze caravan beschikt over de vertrouwde kook-spoel-combinatie. In de achterwand erachter is plek voor kruiden en andere kleine dingen. Een kleine bar verbindt het keukengedeelte met de couch-zithoek achterin de caravan. In de rondom geplaatste dakkasten en de ruimte onder het zitmeubilair bevindt zich hier achterin de caravan veel opbergruimte.

De bekleding weet eveneens te overtuigen. De kleurstelling ‘Kentucky’ doet enigszins aan zadelleer denken en onderstreept ook binnenin de caravan het stijlvolle karakter van de Premium, met name in combinatie met het driekleurige meubilair in wat ze bij Hobby ‘Bronze-, Stone Grey- en Magnolia-Metallic’ noemen.

Als we richting de voorzijde van de caravan lopen, zien we rechts de slimtower-koelkast en een grote kledingkast, gevolgd door het Franse bed. Het leent zich met zijn verstelbare lattenbodem en veerkernmatras perfect voor een schoonheidsslaapje. Ook het badkamergedeelte met douche, hoge opbergvakken, een spiegel en een banktoilet biedt voldoende comfort. Daarnaast beschikt de Hobby over een grote open wastafel met spiegel- en onderkant en stevige handdoekhaakjes.

Naast een hoop ruimte beschikt deze caravan ook over een complete standaarduitrusting, die voor voldoende reiscomfort zorgt. Daartoe behoren naast de hierboven genoemde features gepolijste lichtmetalen wielen, heavy duty caravansteunen, twee dakluiken van Seitz, een opstapje bij de deur, voortentverlichting en een stekkerdoos voor de voortent met 230V-aansluiting en een aansluiting voor een satelliet-tv. Onze testcaravan was uitgerust met het zinvolle Knott ETS Plus-stabilisatiesysteem (€ 795), dat op een vergelijkbare wijze werkt als ESP bij een auto. Andere opties aan boord: een vier meter-dakluifel (Thule Omnistor, € 1395), een schuifbaar fietsenrek voor op de voorzijde (€ 395) en de Dometic-dak-airconditioning (€ 2295).

Conclusie

Deze caravan doet zijn naam eer aan: de Hobby Premium voldoet aan de strengste eisen. Dankzij het praktische gebruiksgemak, de complete uitrusting en de handige indeling is hij niet alleen geschikt voor ervaren maar ook voor beginnende caravanliefhebbers.

