Test: Ford Fiesta rijdt ook na verjongingskuurtje nog als de beste

AUTOTESTVoor een compleet nieuwe modelgeneratie vindt Ford het nog te vroeg, maar de Fiesta is laatst wel flink opgefrist. Nuttig zijn z’n nieuwe led-koplampen. Gebleven is het formidabele weggedrag.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid (125 pk/92 kW), vanaf €24.825

De facelift van de Ford Fiesta is geen revolutie: slechts in detail is de vormgeving wat aangescherpt. Maar een welkome aanvulling op de optielijst zijn de led-koplampen (beter zicht én minder onderhoud) en een digitaal instrumentarium.

Heel slim: de keyless entry, oftewel de radiografische contactsleutel, is voorzien van een bewegingssensor. Raakt de sleutel gedurende 40 seconden niet in beweging, dan zendt hij niet langer automatisch een radiografisch signaal uit. Hierdoor krijgen dieven geen kans om het signaal te onderscheppen, zoals tegenwoordig zo vaak gebeurt. Al even nuttig is nog steeds de slimme tankafsluiting van deze Ford: geen losse dop (want die is geïntegreerd in de klep) en de vulopening voorkomt dat je per ongeluk diesel tankt.

De Fiesta is te koop vanaf €24.825. Dan krijg je de Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid (125 pk/92 kW) met de behoorlijk rijke Titanium-uitrusting. Ford beperkt de keuze uit slechts twee motorvarianten. Het is óf deze 1.0 Ecoboost Hybrid óf de ST-X 1.5 EcoBoost met 200 pk (147 kW). Maar met die laatste ben je dan ook meteen €36.420 kwijt.

De facelift heeft niets kunnen veranderen aan de beperkte zitruimte op de achterbank. En ook de inhoud van de bagageruimte blijft nog steeds enigszins achter bij de concurrentie. De sprankelende aandrijflijn maakt veel goed: die bezorgt de Fiesta op het juiste moment de nodige trekkracht. Dit blijkt dan ook een pittig rijdende auto, terwijl het benzineverbruik binnen de perken blijft (testverbruik 1 op 17,8).

De geteste ST Line-uitvoering heeft een sport-onderstel. Dat is iets steviger afgestemd, maar het veercomfort blijft goed. Mede dankzij de onvolprezen, directe besturing van de Fiesta is deze Ford nog altijd een van de best rijdende auto’s in zijn klasse.

Plus

+ Rijdt als de beste.

+ Fijne aandrijflijn maakt de Fiesta vlot én zuinig.

+ Slimme sleutel tegen diefstal.

Min

- Beperkte zitruimte achterin.

- Concurrenten bieden meer bagageruimte.

- Beperkte keus uit motorvarianten.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

De vernieuwde Fiesta doet zijn naam nog steeds eer aan: het rijden met deze auto is een feest. Helaas zijn veel concurrenten ruimer. Verstandig dat Ford bij de vernieuwing heeft gekozen voor zoiets nuttigs als led-koplampen. Maar het blijft jammer dat er zo weinig keus is uit motorvarianten.

Extra testnotities

Anders dan zijn naam Hybrid doet vermoeden, is deze Fiesta slechts een milde hybride. Hij heeft wel wat stroom aan boord voor bijvoorbeeld een krachtige inhaalmanoeuvre, maar je kunt er nooit volledig elektrisch mee rijden. Je kunt de huidige Fiesta ook helemaal niet als plug-inhybride, zelfopladende hybride of volledig elektrisch bestellen.

Een typische Ford-optie, want erg handig, zijn de deurbeschermers: rubberen stootstrips die tevoorschijn komen zodra je het portier opent. Ze kunnen voorkomen dat je bij het uitstappen een andere auto raakt.

De handbak schakelt erg fijn. Je kunt ook een automaat bestellen.

Draadloos opladen maakt nu eveneens deel uit van een van de optiepakketten.

De Fiesta verraadt zijn leeftijd met de geschroefde antenne op het dak. Die moet je er afhalen bij de wasstraat. Een moderne haaienvin-antenne is veel handiger.

Het klimaat laat zich nog gewoon met knoppen bedienen. Minder handig is het dat de knoppen in een bedieningspaneel onderop zitten, terwijl de temperatuurweergave juist in het hoofdscherm te zien is.

Het infotainment werkt goed, maar bij de concurrentie zijn geavanceerdere versies te vinden.

Getest is de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid met ST-Line X-uitrusting en die kost €27.350. Die versie biedt de beste prijs-kwaliteitsverhouding, want hij heeft voor het geld echt heel veel extra’s standaard: achteruitrijcamera, interieurverlichting, FordPass Connectiviteit, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, kaartleeslampje achter, keyless entry, led-koplampen en -achterlichten, navigatie, privacy-glas, een regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel en vloermatten achter.

