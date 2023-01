Test Fiat Tipo Station Wagon Hybrid: waar is de Italiaanse flair gebleven?

AUTOTESTDe hybride-uitvoering van de Fiat Tipo Station Wagon is een van de voordeligste manieren om een nieuwe, ruime auto te rijden. Een nuchtere keuze, al had hij meer Italiaanse charme en een soepelere aandrijflijn mogen hebben.

Fiat Tipo Station Wagon Hybrid (130 pk/96 kW), vanaf €32.856

De Tipo is een vreemde eend in de showrooms van Fiat. Waar de andere modellen van het merk (de schattige 500 en de charmante Panda) het vooral moeten hebben van hun creatieve vormen, lijkt een eigen stijl en karakter bij de Tipo niet belangrijk. Vooruit: in de geteste Cross-uitvoering oogt de middenklasser best stoer dankzij grotere wielen, een verhoogd onderstel en kunststof randen rondom, maar verder staat hier toch vooral een grijze muis. Bij Fiat hoop je op meer originaliteit.

Wie daar minder waarde aan hecht, krijgt met de Tipo vooral een nuchtere, ruime auto. Hij is betaalbaarder maar ook wat smaller en korter dan concurrenten zoals een Ford Focus of Kia Ceed. Maar met minimaal 550 liter bagageruimte kan menig gezin voldoende spullen meenemen. De achterbank kan bovendien ‘ouderwets’ mooi vlak, waardoor heel grote objecten ook verrassend goed passen. Jammer dat het zitcomfort van zowel de achterbank als de voorstoelen matig is, ondanks een elektrisch verstelbare lendensteun op de bestuurdersstoel.

De geteste Tipo is een hybride, wat betekent dat hij de nieuwe 1,5-liter turbomotor in zijn neus heeft, gekoppeld aan een kleine elektromotor die het verbruik drukt. Zuiver elektrisch rijden kan de Fiat alleen heel korte stukjes, maar het praktijkverbruik van 6,5 liter per 100 kilometer (1:15,3) is vrij netjes.

Helaas koppelt de Tipo die zuinigheid niet aan een zeer soepele aandrijflijn: de verbrandingsmotor is niet eeg krachtig en komt soms hortend en stotend tot leven, terwijl de automaat zijn werk wat afwachtend en schokkerig doet. Hoewel het onderstel voldoende soepel is, laat het rempedaal zich onprettig onnauwkeurig doseren en werkt ook de besturing erg licht.

Volledig scherm © Frank de Roo

Plus

+ Relatief betaalbaar.

+ Prettig ruim en goed inzetbaar.

+ Gunstig praktijkverbruik.

+ Nette standaarduitrusting.

Min

- Matige zit voor en achter.

- Weinig subtiele aandrijflijn.

- Onnauwkeurig rem- en stuurgedrag.

- Uitstraling.

Eindcijfer

6,6

Conclusie

In tegenstelling tot andere Fiat-modellen steekt de Tipo niet boven het maaiveld uit. Hij is verrassend zuinig en prettig ruim, maar zijn uitstraling (ook binnenin), rijgedrag en het algehele bedieningsgemak kunnen echt beter.

Extra testnotities

De huidige generatie Tipo stamt al uit 2015, maar het model kwam in 2017 bij ons op de markt. In zekere zin (qua formaat in ieder geval) is dit de opvolger van de Bravo, die daarvóór weer de Stilo opvolgde. De eerste Tipo uit de geschiedenis zag eind jaren 80 het levenslicht. Dit verklaart waarom er een gat van twintig jaar in het aanbod van gebruikte exemplaren zit.

Fiat levert de Tipo naast de geteste Station Wagon (Fiat schrijft dat als twee losse woorden) ook als vijfdeurs hatchback. Beide varianten zijn ook te krijgen als stoerder aangeklede Cross, die je in deze test ziet. De Tipo is ook leverbaar als basisversie en als iets luxere City Life, terwijl er momenteel twee speciale uitvoeringen bestaan met de namen ‘Red’ en ‘Garmin’. Die versies kennen hun eigen uitrustingsniveaus.

Waar de vijfdeurs Tipo 4,38 meter lang is, meet de geteste stationwagen 4,57 meter. In andere landen kunnen consumenten ook een vierdeurs sedan krijgen.

Ook qua bagageruimte is de Wagon beduidend ruimer met een inhoud van 550 liter tegen 440 liter voor de hatchback. Waar de prijzen van de normale Tipo beginnen bij €31.844, kost de ruimere variant minimaal €32.856. Dit betekent overigens dat dit model een flinke prijsstijging kent ten opzichte van een paar jaar geleden, toen de Tipo grofweg tienduizend euro goedkoper was. Dit komt mede door nieuwe uitstootregels (en de bijbehorende belastingdruk) en de vernieuwde hybridetechniek die Fiat in de auto heeft gestoken.

De huidige Tipo is een opgefriste versie van het model dat in 2015 het levenslicht zag. Bij de facelift verscheen onder meer de huidige neus, waar voortaan het gemoderniseerde Fiat-logo op staat. Dit bestaat uit vier gestileerde letters. Vreemd genoeg zit op de achterklep nog het oudere beeldmerk, waarop de letters in een schildje staan.

Volledig scherm © Frank de Roo

Voorheen werd de Tipo in Nederland alleen geleverd met een 1,0-liter driecilinder benzinemotor, voorzien van een turbo. Met een maximaal vermogen van 100 pk (74 kW) presteerde deze voldoende voor dit type auto, maar daar was alles ook wel mee gezegd. Sinds kort krijg je dus standaard een nieuwe 1.5 Turbo in de Hybrid, met meer motorvermogen en een standaard automaat.

Opvallend is dat de Hybrid stukken zuiniger is in de praktijk dan de eerder geteste 1.0 driecilinder. Bij die versie schoot het brandstofverbruik duidelijk omhoog zodra je de turbo meer aan het werk zette, met een testverbruik van een krappe 1 op 12 tot gevolg. De Hybrid scoort in de praktijk dus veel betere cijfers aan de benzinepomp.

De relatief gunstige prijs van de Tipo is aantrekkelijk. Sterker nog, het is zijn grootste pluspunt. Vooral omdat hij het combineert met een prima standaarduitrusting: ook de goedkoopste versie beschikt al over een bandenspanningcontrolesysteem, een rijstrookassistent en een systeem dat je vertelt wat de maximumsnelheid is op de locatie waar je rijdt. Ook airco en een radio met usb en DAB+ is standaard aanwezig, net als een automatische binnenspiegel en een stuurbekrachtiging met twee standen (eentje werkt lichter voor bijvoorbeeld inparkeren). Een misser van Fiat: het automatische noodremsysteem is pas standaard aanwezig op de duurste Cross.

Wie liever geen 15-inch stalen wielen en spiegelkappen en handgrepen zonder verf wil, kan beter de City Life kiezen. Deze voegt voor minimaal €34.456 – naast 16- of 17-inch wielen – onder meer een groter aanraakscherm, een zonneklep met make-upspiegel en Apple Carplay en Android Auto toe. Ook krijg je automatische airconditioning en een armsteun tussen de voorstoelen.

Op de geteste Cross schroeft Fiat meer moois, waaronder 17-inch ‘Diamond Cut’-wielen, volledige led-koplampen (met helderder licht), parkeersensoren voor en achter, een adaptieve cruisecontrol en een usb-aansluiting voor de achterste passagiers. Op zich is dit een keurige lijst voor iets meer dan €36.243, al blijft het opvallend dat relatief gebruikelijke (veiligheids-)systemen optioneel zijn. Zo kost een dodehoekwaarschuwing €350 extra, wil Fiat €100 meer hebben voor een in hoogte verstelbare passagiersstoel en moet je €300 bijbetalen voor een achteruitrijcamera, die overigens niet écht scherp beeld geeft.

