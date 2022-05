Test Fiat 500X en Tipo Hybrid: begin van het einde

Over twee jaar is elk nieuw model van Fiat volledig elektrisch. Over vijf jaar bouwt het Italiaanse merk helemaal geen auto’s meer met een verbrandingsmotor. De komst van de hybride 500X en Tipo luidt voor Fiat het definitieve einde in van meer dan 120 jaar autogeschiedenis op fossiele brandstoffen.

De Fiat 500e was bij de onthulling in maart 2020 beslist geen trendsetter. Compacte modellen als de Renault Zoe en Twingo Z.E., de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208 zijn al langer voorzien van een volledig elektrische aandrijving. Maar het sympathieke Italiaanse stadsautootje – dat zoveel mooie herinneringen oproept aan het klassieke ‘rugzakje’ uit de jaren 50 – is in grote landen als Duitsland, Frankrijk en Italië inmiddels wél de best verkochte elektrische auto. In Europa hoeft de Fiat 500e zelfs alleen de modellen van Tesla voor zich te dulden. Ook in Nederland zie je de 500e steeds vaker op de weg. Fiat meldt dat het inmiddels bijna 3000 exemplaren heeft afgeleverd in ons land.

Volledig scherm © Fiat

Ook al is Fiat nog maar korte tijd actief op de EV-markt, het Italiaanse merk heeft de elektrische smaak inmiddels goed te pakken. Vanaf 2024 concentreert het merk zich alleen nog op geëlektrificeerde modellen. ,,En in 2027, dus al over vijf jaar, zal Fiat zelfs helemaal geen benzine-, diesel- of CNG-motoren meer aanbieden,” vertelt de CEO van het merk, Olivier François.

Fiat heeft grote elektrische ambities, maar op dit moment zit het Italiaanse merk nog in de overgangsfase. Bestaande modellen als de 500 en de Panda zijn inmiddels voorzien van een hybride aandrijflijn. De Fiat 500X en Tipo (als hatchback en stationwagon) zijn nu aan de beurt voor deze vorm van elektrificatie. Per direct worden beide modellen geleverd met een viercilinder benzinemotor van 1,5 liter met 130 pk, die is gekoppeld aan een 15 kW sterke elektromotor en een automatische zevenversnellingsbak.

Volledig scherm Fiat Tipo Hybrid © Fiat

Bij de 500X en Tipo Hybrid dient de elektromotor puur als assistent: om de auto vanuit stilstand eerst aan het rollen te krijgen voordat de benzinemotor bij een maximum van 30 km/h bijspringt, maar ook om bij volle acceleratie een extra stroomstoot te leveren – zodat de benzinemotor minder brandstof nodig heeft om zijn werk te verrichten. Bij achteruit inparkeren wordt de benzinemotor eveneens buitenspel gezet. De mogelijkheid om een korte afstand in bijvoorbeeld de stad voor volledig elektrische aandrijving te kiezen, bestaat echter niet.

Dankzij de elektrische inbreng springen de 500X en Tipo Hybrid redelijk zuinig om met de benzinevoorraad. Voor de 500X Hybrid geeft Fiat een verbruik op van 5,6 liter op 100 kilometer (1 op 17,9), voor beide carrosserievarianten van de Tipo staat een consumptie van 5,1 l/100 km (1 op 19,6) in de brochure vermeld. Auto’s die minder CO2 uitstoten dan 50 gram per kilometer, vallen voor de wegenbelasting in het halftarief (50 procent korting op het termijnbedrag). Daar komen de hybrideversies van de Fiat 500X (vanaf 129 g/km) en Tipo (vanaf 115 g/km) echter niet voor in aanmerking.

Volledig scherm Fiat 500X © Fiat

Waarom zou je als consument overwegen een Fiat 500X Hybrid of Tipo Hybrid aan te schaffen? Met zijn retro-looks, ziet de 500X er van buiten en van binnen na acht jaar nog altijd geinig uit en hij rijdt lekker vlot, alhoewel zijn onderstel vrij stevig is afgeveerd. De samenwerking tussen de motor en de standaard automatische transmissie verloopt onder normale omstandigheden vlekkeloos, maar vertoont in druk stadsverkeer bij veel optrekken en afremmen soms wat aarzeling, waardoor je vervelende schokken voelt. Biedt de 500X Hybrid dan het voordeel van een messcherpe prijs? Helaas: de auto heeft een vanafprijs van €30.990, en dat is duurder dan bijvoorbeeld de vergelijkbare Hyundai Kona Hybrid of de (iets kleinere) Toyota Yaris Cross Hybrid.

De Fiat Tipo Hybrid staat voor €29.990 in de prijslijst (stationwagon: €30.990). Vergeleken met de 500X is de Tipo een zakelijker gevormde en iets ruimere auto met een wat soepelere vering, waardoor je de auto als comfortabeler ervaart. De motor en transmissie zijn identiek aan die van de 500X; in de stad valt ook in de Tipo de besluiteloosheid van de automaat op. Oorspronkelijk werd de Tipo ontwikkeld als budget-alternatief voor auto’s als de Volkswagen Golf, de Peugeot 308 en de Ford Focus. Met vergelijkbare motorvermogens zijn deze modellen nog altijd een paar duizend euro duurder dan de Tipo Hybrid, maar de Toyota Corolla met 122 pk is ongeveer gelijk geprijsd. Om voor de Fiat te kiezen, moet je niet allergisch zijn voor goedkoop ogende plastics of een multimediasysteem met een ouderwets klein scherm. De 500X en Tipo Hybrid zijn auto’s voor liefhebbers van Italië, en van een merk dat meer dan 120 jaar fossiele geschiedenis definitief afsluit.

Volledig scherm Fiat Tipo Hybrid © Fiat

Volledig scherm Fiat Tipo Hybrid © Fiat

Volledig scherm Fiat 500X Hybrid © Fiat

Volledig scherm Fiat Tipo Hybrid © Fiat

