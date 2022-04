Test Fiat 500e 3+1: leuk die extra zijdeur, maar veel te krap achterin

AUTOTESTFiat kan maar geen afscheid nemen van de 500. De vorig jaar geïntroduceerde elektrische 500e is compleet nieuw, maar het meest verrassend is de versie met 3+1 deurconstructie.

Fiat 500e 3+1 (118 pk/87 kW), vanaf €32.900

De elektrische Fiat 500 is een van de goedkoopste elektrische auto’s van dit moment. Maar met de eigenwijze deurconstructie 3+1 kost hij toch ineens dik 30 mille. In navolging van onder meer de Mini Clubman zijn er dan niet twee, maar drie zijdeuren. Het derde deurtje bij de achterbank - slechts aan één kant van de auto dus - moet het instappen daar vergemakkelijken. Het scharniert in tegenovergestelde richting, vergeleken met het andere zijportier. Daardoor ontstaat een ruimere instap-opening, maar in de praktijk valt het beloofde gebruiksgemak tegen. Alleen al door de gordel, die bij het instappen flink in de weg zit.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Met zijn batterijpakket van 42 kWh komt deze Fiat officieel 308 kilometer ver. In de praktijk haalden wij 260 kilometer. Veel is dat niet, maar je mag ervan uitgaan dat een auto van een dergelijk formaat niet door kilometervreters wordt aangeschaft. Het laadvermogen is met 85 kW verrassend hoog: deze Fiat kan sneller opladen dan menig concurrent.

De 500e gaat lekker snel en aangenaam stil door het verkeer. Hij stuurt erg licht en niet altijd direct genoeg. Verder valt het veercomfort tegen: de demping kan maar moeilijk overweg met hobbels en putten.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Fiat 500-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

In het interieur valt op hoe deze nieuwe generatie van de 500 is verbeterd als het gaat om kwaliteit en afwerking. De uitrusting is eveneens dik in orde. Het infotainment is veelomvattend en ook qua snelheid helemaal van deze tijd. We zien binnenin mooie materialen en je zit prettig op de voorstoelen.

Op de achterbank is het een ander verhaal. Daar kunnen hooguit jonge kinderen zitten; voor tieners en volwassenen is het veel te krap. Ook de bagageruimte van slechts 185 liter is veel te klein voor een auto van deze prijs.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Bliksemsnel.

+ Prettig stil.

+ Snelle oplader.

+ Mooie afwerking.

+ Stijlvol design.

+ Bijna complete uitrusting.

Min

- Krap op de achterbank.

- Piepkleine bagageruimte.

- Tegenvallend veercomfort.

- Beperkte actieradius.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

De elektrische Fiat 500 rijdt sneller dan menig concurrent en hij laadt ook sneller. Maar hij is op de achterbank en in de bagageruimte veel te krap en het onderstel maakt hem stug. De unieke deurconstructie maakt instappen nauwelijks gemakkelijker.

Extra testnotities

Ruim 30 mille voor deze elektrische Fiat. Voor hetzelfde geld koop je bij de concurrentie een elektrische auto die wél serieus inzetbaar is als gezinsauto.

Ook grote mensen zitten goed voorin deze 500. Alleen worden de bovenbenen op de voorstoelen onvoldoende ondersteund en dat gaat ten koste van het zitcomfort.

De haarscherpe en kleurrijke beeldschermen dragen bij aan het kwaliteitsgevoel in deze Fiat.

Kijk eens hoe gebruiksvriendelijk: een grote volumeknop voor de audio tussen de voorstoelen en ook een apart bedieningspaneel voor de klimaatregeling. Hulde!

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De eigenwijze deurconstructie brengt nog een ander nadeel met zich mee: de bestuurder heeft hierdoor nog minder zicht schuin naar achter.

De portieren bevatten elektrische ontgrendeling: ze hebben een drukknop aan de binnenkant. Maar wie dat niet prettig vindt, kan ook ook nog steeds aan een hendel trekken aan de binnenkant van het portier.

Het design getuigt van typisch Italiaanse stijl, met veel gevoel voor emotie. De skyline van Turijn, de geboorteplaats van de Fiat 500, zie je terug op de plek waar je je smartphone draadloos kunt opladen. De uitstekende knipperlichtjes in de voorspatborden verwijzen naar de originele 500 uit 1957. De vormen daarvan keren overigens terug in de deurpanelen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Goedkoop is de geteste auto niet. Maar zijn uitrusting is veelomvattend. Zo’n beetje alles wat je in een moderne auto kunt verwachten, zit erin. En de rijhulpen werken ook goed.

De automaat bedien je heel simpel en gemakkelijk met vier knopjes op een rij.

Prettig is de manier waarop het regeneratieve remmen werkt. Je hoeft in stadsverkeer het rempedaal nauwelijks te gebruiken, maar remt dan af op de motor. Daarmee wordt de 500 gelukkig niet zo’n botsautootje dat telkens heel oncomfortabel, abrupt op de rem trapt. Sommige concurrenten vertonen die vervelende eigenschap wel.

Een sprietantenne op het dak die je eraf moet schroeven als je de wasstraat ingaat: dat kan eigenlijk niet meer voor een auto van deze prijs.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De Fiat 500e 3+1 (met 118 pk/87 kW elektromotor) is te koop vanaf €32.900. Dan krijg je de Icon-uitvoering. Getest is de rijker uitgeruste La Prima en die staat vanaf €37.900 in de prijslijst.

De goedkoopste elektrische 500 is de 500e hatchback Action en die kost €24.900. Die is technisch echter minder bedeeld. Het verschil zit ’m onder meer in zijn lichtere (95 pk/70 kW) elektromotor en kleinere batterijpakket. Die versie wordt nauwelijks verkocht, ook al omdat hij met zijn 24 kWh accu een rijbereik heeft van slechts 190 kilometer.

De 500e is er traditiegetrouw ook als cabrio en die versie is al jaren, ook in Nederland, zeer geliefd. Deze variant met (gedeeltelijk) open dak staat vanaf €30.700 in de prijslijst voor de lichtste accutechniek en vanaf €34.900 voor de veel interessantere krachtigere versie, met dezelfde prestaties als de hier geteste auto.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.