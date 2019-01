Test Dacia Duster: goedkoper uit met gas

AutotestDe Dacia Duster Bi-Fuel is een stoere SUV die met zijn lpg-installatie al bij 9000 kilometer per jaar goedkoper in het gebruik is dan een benzineversie.

Dacia Duster SCe 1.6 Bi-Fuel (114 pk), vanaf €18.780

De Duster, afkomstig van de Roemeense dochter van Renault, is sinds jaar en dag een sportief en stoer ogende auto, die relatief rijk is uitgerust. Het interieur is er bij de jongste generatie enorm op vooruit gegaan, met een mooiere vormgeving en minder gebruik van hard plastic.

De geteste versie heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt, zoals mistlampen voor, een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. Alleen blijkt het interieur wel wat smaller dan gedacht: met drie personen op de achterbank wordt het nogal krap, al is de beenruimte beslist voldoende.

De lpg-tank zit weggewerkt op de plek van het reservewiel, zodat de volledige bagageruimte intact blijft. Dacia levert de Duster vanaf de fabriek met een 1.6-benzinemotor met lpg-installatie. Dat is lekker bij de pomp: een gemiddelde tankbeurt blijft altijd onder de 20 euro. Het zogeheten omslagpunt is hierdoor laag: je betaalt iets meer houderschapsbelasting, maar als je meer dan 9000 kilometer per jaar rijdt ben je met lpg goedkoper uit dan met benzine. En als de gastank leeg is, kun je nog steeds op benzine overschakelen. We kwamen op lpg op een gemiddeld verbruik van 1 op 10,9 en dat is heel netjes.

Op benzine is de auto ongetwijfeld zuiniger, maar de veel lagere brandstofprijs van lpg (ongeveer 70 eurocent per liter) maakt dat meer dan goed. Ook blijkt de actieradius op lpg groot: wij haalden ruim 400 kilometer met een volle tank. En dan help je ook nog eens het milieu, want lpg stoot minder CO2 uit dan benzine.

De wegligging is prima, maar wel wat stoterig op korte oneffenheden. De 1.6-motor blijkt op lpg net voldoende sterk, maar geen krachtpatser.

PLUS

+ Veel auto voor weinig geld.

+ Geen inperking bagageruimte door lpg-tank.

+ Goedkoop rijden, ook voor particuliere koper.

MIN

- Niet meer de budgetauto van weleer.

- Stoterig op korte oneffenheden.

- Interieur minder breed dan gedacht.

Eindcijfer:

7,8

Conclusie

Deze Duster is dankzij zijn lpg-installatie een auto waarmee betaalbaar en milieuvriendelijk rijden mogelijk is. Op lpg verliest de auto wel wat kracht in vergelijking met benzine. Verder blijkt de vering wat stoterig.

Extra testnotities

De door ons geteste Dacia Duster SCe 1.6 Bi-Fuel Prestige is te koop vanaf € 20.890. Met enkele opties, zoals de blauwe kleur, een 360 graden camera en elektroniche geregelde airconditioning, komt de totaalprijs van onze testauto uit op 23.010 euro. Er is al een Dacia Duster vanaf 18.780 euro.

De 1.6 motor met Bi-Fuel is op dit moment de enig leverbare variant. Over enkele maanden komt er ook een nieuwe 1.3-liter turbobenzine van 130 en 150 pk bij.

De rijk uitgeruste Duster kost inmiddels bijna net zoveel als zijn populaire familielid, de Renault Captur (vanaf €19.490). Wel is de Renault voor dat geld veel minder compleet uitgerust.

Hier en daar is nog wel wat goedkoop en hard plastic te vinden, maar dit wordt gecompenseerd door fraai design van sommige elementen, zoals de sierlijk vormgegeven uitstroomroosters of het mooie bedieningspaneel van de klimaatregeling.

Het centrale aanraakscherm is nu ruim 7 centimeter hoger in het dashboard geïntegreerd en daardoor makkelijker afleesbaar. Het werkt snel en logisch.

Er is ook veel niet aan boord: rijstrookbewaking, automatisch grootlicht, verkeersbordherkenning en een radarsysteem dat automatisch waarschuwt of afremt om botsingen te voorkomen, ontbreken.

Achterin zit hoger dan voorin. Vooral kinderen zullen dat waarderen, want ze hebben formidabel zicht. Bij veel andere SUV’s zijn de raampartijen daar hoog geplaatst en beperkt van formaat.

De veiligheidsgordels zijn niet in hoogte verstelbaar.

De stoelen zijn langer en breder geworden en bieden meer steun dan in het vorige model.

Onder de bestuurdersstoel bevindt zich een handige berglade.

Aan bagageruimte is er geen gebrek, er kan 475 liter bagage mee op reis. Met neergeklapte achterbank is dat 1.636 liter.

