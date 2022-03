Test Cupra Born: echt een andere belevenis dan een Volkswagen

Cupra Born (150 kW/204 pk), vanaf €38.990

Het nog jonge merk Cupra, gecreëerd vanuit Seat, probeert de markt te veroveren met sportieve auto’s. Daarbij profiteert het dankbaar van de basis die moeder Volkswagen voor haar dochters heeft gecreëerd. Zo kan Cupra een volledig elektrisch model neerzetten dat alleen al technisch meteen goed voor de dag komt.

De geteste Cupra Born pronkt bovendien met sierlijk design tot in detail en een geraffineerd gebruik van kleuren, niet alleen in de carrosserielak maar ook in de wielen en het interieur. Hij ziet er in alle opzichten stoer en spannend uit. Daarbij is in het interieur soms gebruikgemaakt van opmerkelijk mooie materialen. Alles bij elkaar is de Cupra echt een andere belevenis, wat hem tot smaakmaker van de VW-familie maakt.

Op de achterbank hebben volwassenen genoeg zitruimte en de bagageruimte is met 385 liter voor een auto van dit formaat groot genoeg. De klimaatregeling laat zich te onhandig bedienen; vooral de knopjes die je moet ‘swipen’ werken niet prettig. Ook het infotainment mist soms gebruiksgemak. Zo is het te omslachtig om bijvoorbeeld even snel naar de radio-instellingen te gaan. Zo mogelijk nog onhandiger is de raambediening: je moet eerst een knopje indrukken om te kiezen voor de voorste of achterste zijramen.

De elektromotor bezorgt de Born veel pit en souplesse in het rijgedrag. Het onderstel is wat steviger gedempt dan bij andere VW-familieleden, maar blijft nog steeds comfortabel. De stevige wegligging, ook nog eens geholpen door het lage zwaartepunt, én de directe besturing blijken het ideale recept voor een uitdagend rijdende auto. Het 58 kWh batterijpakket belooft in theorie een rijbereik van 424 kilometer. Tijdens deze test bleef het beperkt tot zo’n 300 kilometer. Tot slot zijn er concurrenten die sneller laden dan deze Cupra.

Plus

+ Bijzonder goed weggedrag.

+ Snel en stil.

+ Veel karakter, tot in detail.

+ Genoeg ruimte voor passagiers en bagage.

Min

- Onhandige bediening zijramen en klimaatregeling.

- Niet de snelste bij het opladen.

- Infotainment werkt omslachtig.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

De Cupra Born is een spannende, karaktervolle en in veel opzichten fijne auto die zich duidelijk onderscheidt van de andere modellen in de VW Groep met dezelfde technologie. Helaas blijkt hij niet altijd gebruiksvriendelijk en hij is niet de snelste bij het opladen.

Extra testnotities

Deze Cupra is genoemd naar El Born, een hippe wijk in Barcelona.

DC-snelladen is mogelijk tot 120 kW. Daarmee is hij een middenmoter in de markt. Hyundai, Kia en Tesla gaan daar ruimschoots overheen.

De basistechniek van de Cupra Born vind je ook in de VW ID-modellen, de Skoda Enyaq en de Audi Q4 e-Tron.

Een beetje armoedig is de fabrieksgarantie van slechts twee jaar. Familielid Volkswagen geeft vier jaar garantie op zijn ID.3. Wel krijg je bij deze Cupra vier jaar lang Valet Service: de auto wordt gratis opgehaald en teruggebracht bij onderhoud en reparatie en je krijgt daarbij gratis vervangend vervoer.

De elektromotor drijft de achterwielen aan.

Ook deze elektrische auto profiteert weer van een korte draaicirkel, wat hem zeer wendbaar maakt.

De Cupra Born is te koop vanaf €38.990. Standaard zijn een 150 kW/204 pk sterke elektromotor en een 58 kWh batterijpakket, waarmee je in theorie een rijbereik hebt van 424 kilometer. De geteste auto heeft de rijkere Performance One-uitrusting, waarmee zijn prijs op €43.990 komt. Je krijgt dan onder meer 19-inch wielen, 12-voudig elektrisch verstelbare stoelen vóór met massagefunctie, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en privacyglas achter.

De Cupra Born met 150 kW (204 pk) sterke elektromotor krijgt later dit jaar gezelschap van een andere versie met 110 kW (150 pk) motor. Ook wordt dit jaar het e-Boost-pakket leverbaar. Daarmee kun je het vermogen van de sterkste aandrijflijn tijdelijk verhogen naar 170 kW (231 pk). Met het e-Boost-pakket (in combinatie met het bestaande 58 kWh batterijpakket) sprint de Born in 6,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Overigens komt er binnenkort ook meer keuze uit accupakketten, bedoeld om de basisprijs te verlagen óf het rijbereik te vergroten.

