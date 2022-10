Test Citroën ë-Berlingo: ruimte in overvloed (zelfs als je met z'n zevenen bent)

AUTOTESTDe ë-Berlingo is een vreemde eend in de bijt. Zelfs bij Citroën, waar ze eigenzinnige modellen toch wel gewend zijn. Hij blijkt vooral erg handig in het gebruik.

Citroën ë-Berlingo (136 pk/100 kW), vanaf €38.715

De Berlingo heet vanwege zijn elektrische aandrijving tegenwoordig ë–Berlingo; vandaar de ë. Intussen heeft deze Citroën gelukkig weinig van zijn oorspronkelijke karakter verloren. Je zit er lekker hoog in, op goede stoelen, en hij is als zevenzitter verkrijgbaar.

Het hoge dak leidt tot een immense hoofdruimte. Lange mensen profiteren daarvan, maar je kunt hierdoor ook spullen hoog opstapelen. Sowieso is de interieurruimte indrukwekkend: ook de benen krijgen alle ruimte. Bij twee zitrijen is de bagageruimte enorm, met de derde zitrij in gebruik blijft er weinig over. Die derde zitrij is uitneembaar: handig! Maar het blijft jammer dat deze zich niet met een simpele greep in de vloer laat verdwijnen.

De tweede zitrij bereik je gemakkelijk dankzij twee schuifdeuren. En die helpen ook weer mee om je bagage in te laden. Hetzelfde geldt voor de grote achterklep die weliswaar zwaar in de omgang is, maar tot een enorme laadopening leidt. Alleen kan zijn formaat bij het openen op krappe parkeerplekken problemen geven.

Vroeger waren dit soort auto’s best rumoerig, maar nu de verbrandingsmotor is vervangen door een elektromotor en 50 kWh batterijpakket valt op hoe stil de Berlingo geworden is. Het veercomfort is dik in orde, maar tijdens het rijden krijg je wel een beetje het gevoel met een bestelwagen of busje onderweg te zijn. Sportieve rijders hebben hier niets te zoeken en dat is helemaal niet erg: voor het doel is de wegligging goed genoeg.

De elektrische aandrijving brengt deze Citroën in de stad vlot vooruit, maar op de snelweg valt het tegen. Zijn topsnelheid is 130 km/u en boven de 100 kilometer per uur wordt de ë-Berlingo ronduit traag. Ook de actieradius van 280 kilometer (tijdens deze test 256 kilometer) is niet om over naar huis te schrijven.

Plus

+ Wat een zitruimte!

+ Handige schuifdeuren.

+ Zevenzitter (optie).

+ Comfortabel.

Min

- Beperkt elektrisch rijbereik.

- Aandrijflijn is niet echt sterk.

- Slechte radio-ontvangst.

Eindcijfer

7,2

Conclusie

Jammer dat de beperkte actieradius deze Berlingo hindert om een echte reisauto te zijn. Want in veel opzichten is hij dat juist wél: stil, comfortabel, heel praktisch in het gebruik en enorm ruim.

Extra testnotities

Ronduit slecht is ook in deze Citroën weer de radio-ontvangst. Het blijkt regelmatig uit onze tests met auto’s van dit merk: delen van de uitzending worden soms herhaald, alsof de plaat blijft hangen.

Helemaal van deze tijd is de bijgeleverde app, die je kan helpen bij het laden. En hetzelfde geldt voor het 8-inch grote beeldscherm voor het infotainment.

De toegang tot de derde zitrij is niet eenvoudig. Daarvoor moet je jezelf langs de tweede zitrij wurmen. En echt heel ruim gaat het er op die derde zitrij ook niet aan toe. Aan de andere kant blijft het bijzonder dat je in zo’n compacte auto met z’n zevenen kunt plaatsnemen.

Er was een tijd waarin de Kangoo, Berlingo en Partner hoogtij vierden. Personenwagens gebaseerd op bestelwagens: juist dat bracht allerlei praktische eigenschappen met zich mee. Maar met de populariteit van de SUV en de teloorgang van de MPV is ook de populariteit van dit soort auto’s gedaald.

De Berlingo-achtigen zijn per definitie slecht gestroomlijnd en dat leidt tot een relatief hoog brandstofverbruik. Maar bij de jongste generatie van de Berlingo is daar geen sprake meer van. Hij heeft nu volledig elektrische aandrijving. Toch is het diezelfde luchtweerstand die nu ook het elektrische rijbereik weer een beetje in de weg zit.

Zo’n beetje alle rijhulpen en veiligheidssystemen uit de personenauto’s van Citroën zijn ook in deze Berlingo leverbaar.

Opladen kan met maximaal 100 kW en dan heb je bij het juiste laadpunt de batterijen in een half uur tot 80 procent gevuld. Bij een 11 kW wallbox heb je daar 5 uur voor nodig en bij een 7,4 kW wallbox duurt het 7,5 uur.

Handig is de zogenaamde topbox rechts bovenin het dashboard: een extra bergvak met klep dat je eventueel kunt koelen.

Je hoeft niet altijd de hele achterklep te openen, want de achterruit is (optioneel) ook apart te openen.

De Citroën Berlingo is leverbaar in twee lengtes, M en XL. Zowel de M als de XL is leverbaar met 5 of 7 zitplaatsen. De XL is dankzij de langere wielbasis en de grotere overhang achter 35 centimeter langer dan de M.

De Citroën ë-Berlingo is te koop vanaf €38.715.

