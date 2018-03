Test BMW X2: Net even anders

Autotest De X2 is net even anders dan andere BMW’s. En dat maakt hem extra aantrekkelijk.

BMW X2 sDrive 20i (192 pk), vanaf €47.495

BMW kreeg de afgelopen jaren nogal eens het verwijt dat de modellen te veel op elkaar lijken. Maar met de nieuwe X2 durfde het merk buiten de bekende lijnen te tekenen. Wie goed kijkt, ziet dat hij in alle opzichten net even anders is. Adriaan van Hooydonk, de designbaas van BMW, heeft daar nadrukkelijk voor gekozen. Hij streeft naar meer eigen identiteit per model en laat momenteel een frisse wind door het design waaien.

Zo heeft de X2 een iets andere grille, in trapeziumvorm, dan we van BMW gewend zijn. En op een verrassende plek, bij de achterste raamstijlen, prijken ineens de bekende merkemblemen. Bijzonder is ook dat de X2 als coupé-variant van de X1 een minder aflopende daklijn vertoont, vergeleken met zijn soortgenoten X4 en X6.

Jammer alleen dat in het interieur weinig terug te vinden is van die eigenzinnigheid. Daar zijn we gewoon weer thuis in een BMW X1. De geteste auto heeft nog wél iets stouts: zijn rode leren bekleding die een spannend contrast vormt met de knalblauwe lak aan de buitenkant. Meer kleur hoort namelijk óók bij de nieuwe designkoers.

Volledig scherm BMW X2 © Joost Hoving

De zitruimte is – ook op de achterbank – dik voor elkaar. Alleen jammer dat de voetenruimte achterin beperkt wordt door een enorme tunnel in de vloer. De bagageruimte is met 470 liter groot genoeg, maar 35 liter minder dan in de X1.

Rijplezier

De X2 biedt het rijplezier zoals we dat van BMW kennen. Hij weet goed raad met snel gereden bochten en geeft zijn bestuurder het gevoel van perfecte controle over het voertuig. Daarbij rekent het puike onderstel adequaat af met oneffenheden in het wegdek. In combinatie met de prima aandrijflijn staat dit alles garant voor een uitdagend weggedrag. De fijne viercilinder 2.0 turbo-benzinemotor, standaard gekoppeld aan een zeventraps automaat, heeft in de praktijk een verbruik van 1 op 11,5.

PLUS

Ondanks coupé-uiterlijk verrassend ruim. Uitdagend weggedrag.

MIN

Beperkte voetenruimte achterin. Minder bagageruimte dan een X1.

EINDCIJFER

8,8

CONCLUSIE

De X2 is een verrassende, compacte SUV van topkwaliteit. Zijn spannende design gaat niet ten koste van de interieurruimte en zijn weggedrag garandeert volop rijplezier.

EXTRA TESTNOTITIES

- Technisch is deze BMW gebaseerd op de X1. Maar hij is 8 centimeter korter en ligt 7 centimeter lager op de weg.

- De geteste X2 heeft voorwielaandrijving: vroeger ondenkbaar bij BMW, maar tegenwoordig heel gewoon. Je kan er prima mee uit de voeten, tenzij je nadrukkelijk hecht aan vierwielaandrijving. Ook die is leverbaar.

- De gordels zijn niet in hoogte verstelbaar.

- Merkemblemen in de flanken heeft BMW al eens eerder toegepast, maar lang geleden: in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw.

- BMW laat ook in dit model de keuze aan de consument: wil je het infotainment bedienen met een centrale bedieningsknop (i-Drive), het aanraakscherm of met gesproken commando’s? Het kan allemaal!

- Het infotainment, met een groot breedbeeldscherm, is helemaal bij de tijd en veelzijdig.

- Goedkoop is de X2 niet. Des te meer is het teleurstellend dat voor deze prijs (vanaf €47.495) dingen ontbreken die tegenwoordig in veel goedkopere auto’s heel gewoon zijn, zoals Apple CarPlay. BMW schaamt zich er niet voor om hier €321 voor te vragen.

- In deze BMW maakt een nieuwe uitvoering zijn debuut: M Sport X. Zoals de naam al doet vermoeden is het de combinatie van de bekende M Sport versies met een X-model.

- De geteste auto is de sDrive 2.0i, echter voorzien van een rijk pakket aan accessoires. Zo heeft hij leren bekleding ( €4.995), het High Executive pakket (€750), Audio Media pakket (€295), Parking pakket (€995), een grotere brandstoftank (€53), automatische sporttransmissie met stuurschakeling (€160), 20 inch wielen (€908), stuurverwarming (€203), Comfort Access (€416), een bagagevangnet (€203), rokersuitvoering (€31), elektrische verstelbare voorstoelen (€1.014), elektrisch verstelbare lendensteunen voorin (€246), Driving Assistant Plus (€394), een extra 12 Volt-aansluiting (€22), Apple Carplay (€321), Harman Kardon luidsprekers (€534) en M Sport-aanpassingen (€4.294). Alles bij elkaar komt de totaalprijs van de geteste auto op € 64.447.

