Test Audi Q5: hybride Q5 is de perfectie nabij

AUTOTESTAudi voorziet zijn modellen in rap tempo van hybridetechniek. Dat scheelt niet in de bijtelling, maar leidt wel tot een lagere aanschafprijs. Immers: hoe minder CO2-uitstoot, des te minder belasting.

Audi Q5 50 TFSI e (299 pk/220 kW), vanaf €65.980

De Audi Q5 behoort tot de meest doorontwikkelde SUV’s op de markt en dat is te merken zodra je ermee op pad gaat. Aan bijna alles is gedacht. Alle onhebbelijkheden zijn eruit gefilterd en qua interieur behoort Audi sowieso tot de top. Alleen al het digitale dashboard is een genot voor het oog. Bovendien rijdt deze auto heerlijk comfortabel en is hij enorm stil, waardoor je moeiteloos honderden kilometers kunt afleggen zonder vermoeid te raken. Ook nadat de benzinemotor is bijgeschakeld (de hybride Q5 rijdt altijd weg in elektrische modus) blijft het geluidsniveau aangenaam laag. Pas bij hogere toerentallen merk je dat er onder de kap een viercilinder motor aan het werk is.

De hoge zitpositie van de Q5 zorgt voor een goed zicht rondom, maar de hoogte van zo’n SUV heeft natuurlijk wel als nadeel dat je aanzienlijk meer brandstof verbruikt dan met een vergelijkbare stationwagon. De Q5 laat desondanks geen gelegenheid onbenut om brandstof te besparen. De ‘zeilfunctie’ zorgt ervoor dat je kilometers lang geen brandstof verbruikt. Wanneer de radar van de cruise-control een obstakel signaleert in de verte, voel je als bestuurder een subtiel tikje in het gaspedaal, ten teken dat je het gaspedaal los kunt laten. Ook merk je dat de auto vaak bij half gas nog steeds geen brandstof verbruikt.

Wie houdt van een mooie afwerking, een goede bouwkwaliteit en prettig ogende en aanvoelende materialen, is met deze Q5 uitstekend af. Automobilisten die meer belang hechten aan de rijervaring zelf kunnen beter bij BMW of Porsche gaan shoppen. Want door de lichte en ietwat indirecte besturing, de enigszins zwaar aanvoelende carrosserie en afstandelijke bediening kan het rijden in deze Audi na verloop van tijd wel wat klinisch gaan aanvoelen.

Plus

+ Intelligente hybridetechniek.

+ Fraaie afwerking.

+ Heel erg stil.

+ Zeer comfortabel.

Min

- Kleinere benzinetank.

- Kleinere bagageruimte.

- Wat afstandelijke rijervaring.

Eindcijfer

8,5

Conclusie

De Audi Q5 is in de loop der tijd verfijnd tot een bijna perfecte rijmachine waarop je bijna alleen nog kunt aanmerken dat-ie wellicht een beetje saai is. Met een elektrisch rijbereik van 40 kilometer komt de gemiddelde forens een heel eind.

Extra testnotities

De lithium-ion batterij verkleint de brandstoftank van 70 naar 54 liter. Dat betekent minder rijbereik als je even niet kunt opladen. De batterij neemt het hele bergvak onder de koffervloer in beslag. Met de opslagcapaciteit van 14,1 kWh heeft de hybride Q5 een elektrisch rijbereik van ongeveer 40 WLTP-kilometers. Dat is in de praktijk met een voorzichtige rijstijl en bij normale temperaturen ook echt haalbaar, zonder dat de benzinemotor hoeft bij te springen. Het betekent dat een groot deel van de Europese forenzen puur elektrisch naar zijn werkplek kan reizen.

Ook de laadruimte van de hybride Q5 krimpt door het accupakket, namelijk met 85 liter naar in totaal 465 liter. Maar er blijft voor een auto van dit kaliber nog voldoende over. Bovendien kan de achterbank worden omgeklapt én verschoven.

De Q5 plug-in hybride is leverbaar in twee versies: de 50 TFSI e Quattro en de 55 TFSI e Quattro. In beide gevallen wordt de basis gevormd door een viercilinder 2.0 liter benzinemotor met turbo, maar de 55 TFSI e Quattro heeft een sterkere elektromotor. Hierdoor stijgt het systeemvermogen van 299 pk/220 kW (50 TFSI e Quattro) naar 367 pk/270 kW (55 TFSI e Quattro).

De prijslijst van de door ons gereden Audi Q5 50 TFSI e Quattro begint bij €65.980. In onze testauto zat voor een kleine 20.000 euro aan extra accessoires, waardoor het totaalbedrag uitkomt op €85.596. Het gaat onder meer om een wegklapbare trekhaak, panorama-dak, 20 inch wielen, parkeerhulp Plus, elektrisch verstelbare stoelen en een achteruitrijcamera.

De Q5 heeft drie rijmodi die je kunt kiezen via een knop op het dashboard: EV, Hybrid en Battery Hold. Met die laatste functie kun je het accuniveau op een bepaald niveau blokkeren, bijvoorbeeld voor de laatste drie kilometer die je in de stad rijdt voordat je thuis bent. Standaard staat de plug-in Q5 altijd in elektrische modus, tenzij je bij het wegrijden meteen een bestemming ingeeft in de navigatie. In dat geval past de gps de werking van het hybride systeem aan de (actuele) omstandigheden aan, zodat de elektriciteit zo optimaal mogelijk wordt gebruikt.

Met zijn maximumvermogen van 7,4 kW kan de interne lader de batterij bij een laadpaal volledig opladen in iets minder dan 2,5 uur. Aan een huishoudstopcontact duurt het 6 uur. Het aan- en afkoppelen is voor iedereen gemakkelijk te doen.

Elke stekker-hybride Q5 wordt in Nederland standaard geleverd met een zogeheten Shuttel-pas. Deze biedt toegang tot circa 80 procent van alle Europese laadstations. Het gaat hierbij om meer dan 65.000 AC/DC-laadpunten (tot 50 kW) in 16 landen.

Via de MyAudi-app zijn de laadstatus van de batterij en de resterende actieradius altijd zichtbaar. Bovendien is het mogelijk om via de app het laadproces te starten, de laadtimer in te stellen en laad- en verbruiksstatistieken in te zien.

Ook al laad je de accu’s niet dagelijks bij: helemaal leeg zijn ze nooit. De Q5 rijdt gedurende korte periodes nog altijd zonder de 2,0 liter turbo-benzinemotor. Daarvoor gebruikt de auto de energie die bij het remmen altijd wordt teruggewonnen (recuperatie).

De Q5 hybride heeft een Haldex-differentieel waarbij onder normale omstandigheden alleen de voorwielen worden aangedreven, tenzij er sprake is van gripverlies. Dan worden ook de achterwielen razendsnel bijgeschakeld. Ook kan dit bij terreinrijden handmatig worden geïnitieerd. Dat scheelt veel verbruik ten opzichte van eerdere permanente vierwielaandrijvingssystemen van Audi.

Het gemiddelde verbruik van de 2105 kilo wegende Q5 blijft met volle accu’s beperkt tot een kleine 4 liter per 100 kilometer. Dat betekent wel na iedere rit van 40 kilometer of meer tussen de 3 en 7 uur laden, afhankelijk van de stroombron. Wanneer de accu’s leeg zijn, schiet het verbruik al snel naar 9 à 10 liter per 100 kilometer.

