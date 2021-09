Tesla wil ruitenwissers vervangen door laserstralen

De ruitenwisser is een van de oudste en minst doorontwikkelde onderdelen van een moderne auto. Qua vorm en functie is hij in de basis hetzelfde als de modellen die op de eerste auto's zaten. En qua werking kan het inderdaad beter. Ruitenwissers zijn mechanisch en hebben de neiging om vuil over de voorruit te smeren in plaats van het effectief weg te vegen. Kortom, de technologie is toe aan een upgrade en als het aan Tesla ligt worden de wissers ooit vervangen door lasers.