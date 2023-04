Tesla-werknemers keken mee met camera’s in klantenauto’s en deelden gênante opnames

Naakte man

Meekijken naar privé-eigendommen in garages

De video verspreidde zich ‘als een lopend vuurtje’ via privéchats op een Tesla-kantoor in San Mateo, Californië, aldus een ex-werknemer. ,,We konden in de garages van mensen naar hun privé-eigendommen kijken’’, zei een van de voormalige werknemers. ,,Stel dat een Tesla-klant iets in zijn garage had staan ​​dat opviel, dan werden dat soort dingen doorgestuurd.

Musk zelf ook bespioneerd

Ook Elon Musk zelf was slachtoffer. Een auto-onderzeeër uit de James Bond-film The spy who loved me (1977), die al snel de aandacht trok, stond in de garage van niemand minder dan de Tesla-baas. Hij had het collector’s item gekocht. Medewerkers van zijn bedrijf zouden de filmauto hebben ontdekt in opnames van een Tesla en de foto’s naar elkaar hebben gestuurd.