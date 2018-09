Tesla-taks stuwt verkoop dure elektrische auto’s

Dure elektrische auto’s gaan de laatste maanden van het jaar als warme broodjes over de toonbank. De bijtelling wordt vanaf 1 januari fors hoger en leaserijders willen die zogenoemde Tesla-taks voor zijn.

Tesla ziet de verkoop deze maand verdrievoudigen vergeleken met september vorig jaar. En Jaguar heeft in drie maanden tijd 3200 exemplaren van de nieuwe elektrische I-Pace verkocht, een suv met een vanafprijs van 80.000 euro.

Elektrische auto’s kennen een fiscale bijtelling van 4 procent, vanaf 1 januari geldt die lage bijtelling alleen nog over de eerste 50.000 euro. Alles boven dat bedrag krijgt een bijtelling van 22 procent, hetzelfde tarief als voor een benzine- of dieselauto. Een basis-Tesla kost 90.000 euro. Een aangekleder exemplaar met grotere batterij overstijgt de 100.000 euro ruim. Wie een Tesla wil leasen, kan door de Tesla-taks volgend jaar wel 500 euro netto per maand meer kwijt zijn voor het privégebruik.

Het leidt tot een ware run op de auto’s. Wie nog dit jaar een leasecontract afsluit, kan nog maximaal vijf jaar profiteren van de oude regels.

Tesla verkocht alleen al in september tot dusver 1288 auto’s, blijkt uit cijfers van de Rai Vereniging en Bovag, drie keer zoveel als in september vorig jaar. Het Amerikaanse merk wist in 2018 al 4927 peperdure elektrische auto’s te slijten en naar verwachting zal de verkoop de laatste drie maanden van het jaar hoog blijven.

Volgend jaar zal de verkoop echter zware klappen krijgen. Door de Tesla-taks, maar ook door de toenemende concurrentie. Tesla is niet langer alleen met luxe elektrisch auto’s die meer dan 400 kilometer met een volle accu kunnen rijden. Ook Audi en Mercedes komen eraan met luxe modellen.

,,Wij zijn voor dit jaar helaas uitverkocht’’, zegt Aldo van Troost van Jaguar. Ook de I-Pace is in comfort, actieradius en prijs een directe concurrent voor Tesla. De Tesla-tax zal wel iets doen met de verkoop, verwacht Jaguar. ,,Maar die stort niet in. Je kunt dan nog steeds een echte Jaguar van een ton rijden tegen een gemiddelde bijtelling van 13 procent.’’

Tesla, dat de handen vol heeft aan de van beursmanipulatie verdachte topman Elon Musk, wil niet reageren op de verkoopcijfers.