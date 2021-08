Tesla's rijden soms op hulpdiensten in: Amerikaanse toezichthouder onderzoekt Autopilot

De Amerikaanse toezichthouder voor de verkeersveiligheid (NHTSA) is een onderzoek gestart naar de Autopilot van Tesla. De autoriteit verwijst naar een reeks ongevallen in de VS waarbij de automatische piloot tegen een geparkeerd voertuig van de hulpdiensten aanreed. Daarbij vielen volgens de NHTSA zeventien gewonden en één dode.

Tesla zelf heeft altijd gewaarschuwd dat de Autopilot slechts een hulpsysteem is voor de bestuurder, die steeds de handen aan het stuur moet houden, maar in de praktijk zouden heel wat bestuurders het stuur toch loslaten. De autofabrikant heeft al een veiligheidsmaatregel ingebouwd waarbij de software registreert of het stuur wordt vastgepakt, zo niet dan volgt er een waarschuwingssignaal.

Het onderzoek van de NHTSA naar de Autopilot van Tesla is niet het eerste: in 2016 is er na een dodelijk ongeval ook al eens een onderzoek ingesteld. Een bestuurder kwam toen met zijn auto onder een overstekende vrachtwagen terecht. Uit dat onderzoek bleek toen dat de automatische piloot ‘correct functioneerde binnen zijn mogelijkheden’, maar dat de bestuurder er te veel op vertrouwde.

Donker

De recente botsingen met politie- en brandweervoertuigen vonden meestal in het donker plaats, maar volgens de NHTSA waren de voertuigen zichtbaar omdat hun zwaailicht aanstond. Het aantal ongevallen met politieauto's en wagens van andere hulpverleners is relatief klein gezien het grote aantal Tesla's dat rondrijdt in de VS, maar toch wil de NHTSA kijken of er geen sprake is van een patroon. Eerder onderzocht de toezichthouder het onbedoeld accelereren van enkele Tesla’s. Dat bleek uiteindelijk te worden veroorzaakt door menselijke fouten.

