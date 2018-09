Tesla patenteert automatische richtingaanwijzers

Het is een van de grotere ergernissen in het het verkeer: automobilisten die 'vergeten' om hun richtingaanwijzer te gebruiken wanneer ze inhalen, een afrit nemen of een rotonde verlaten. Tesla heeft volgens website Autogids.be een oplossing bedacht tegen dit soort ‘verstrooidheid’: automatische richtingaanwijzers.

De auto observeert via radars, sensoren en processors wat de bestuurder doet en kijkt tegelijkertijd naar de omgeving. Maakt de bestuurder zich op om van richting te veranderen? Hoe beweegt het stuurwiel? Rijdt er een andere auto in de buurt? Aan de hand van deze input beslist het systeem of het nodig is om de richtingaanwijzers te activeren. De technologie is nog niet verkrijgbaar op huidige Tesla’s, maar de verwachting is dat dit in de nabije toekomst verandert.