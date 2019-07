Tesla Model 3 verkoophit, in ieder geval dit jaar

In het Klimaatakkoord wordt de bijtelling voor elektrische auto’s volgend jaar verdubbeld: van 4 naar 8 procent, bovendien gaat de Tesla-taks al vanaf 45.000 euro gelden, vanaf dat bedrag is de bijtelling voor privégebruik 22 procent zoals voor benzine- en dieselauto’s. Voor een elektrische auto van rond de 50.000 euro kost dat netto per jaar bijna 1000 euro meer. ,,Dat zal dit najaar wel weer tot een verkooprun leiden’’, zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. Afgelopen jaren was dat steeds zo: nog snel even goedkoop een auto leasen voordat de bijtelling hoger wordt. Leaserijders zijn gevoelig voor de kosten voor het privégebruik en switchten afgelopen jaren even gemakkelijk van plug-in hybrides naar spaardiesels en vervolgens naar elektrisch. Zo was in december 2018 30 procent van de verkochte auto’s elektrisch en dan vooral de dure Tesla’s die toen nog voordelig te leasen waren.