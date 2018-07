Tesla Model 3 krijgt het nog zwaar

Rij-impressieOver de Tesla Model 3 is al veel te doen geweest. Maar hoe rijdt hij eigenlijk en wat is het precies voor auto? Met de actieradius zit het wel goed, maar de concurrentie hijgt hem in de nek.

Productieproblemen, kwaliteitsproblemen: telkens weer is de introductie van de eerste 'betaalbare' Tesla uitgesteld. Nederlanders die hem besteld hebben, kunnen pas volgend jaar hun auto in ontvangst nemen. Maar inmiddels lijkt het allemaal toch nog goed te komen. Goed nieuws, vooral voor Tesla zelf, want deze auto is allesbepalend voor de toekomst van het merk.

Lees ook Tesla verdacht van gesjoemel met productiecijfers Lees meer

Wat bij de eerste kennismaking meteen opvalt, is het minimalistische interieur. Het enorme touchscreen trekt ook meteen de aandacht, net zoals het grote scherm in de Model S destijds. Het systeem reageert snel op vingerbewegingen en de weergave is haarscherp.

Hadden de Model S en X nog een (digitaal) instrumentarium achter het stuur, bij de 3 zit er op die plek niets. Uit de stuurkolom steken wel twee vertrouwde hendels: met links bedien je de knipperlichten en met rechts bepaal je of de auto vooruit of achteruit gaat. Alle andere functies zijn ondergebracht in het centrale display. Dus als je wil weten hoe hard je rijdt, moet je een beetje naar rechts te kijken.

Deze eigenwijze bediening vereist duidelijk gewenning. Maar de grote schare Tesla-fans heeft inmiddels bewezen: wie elektrisch rijden omarmt, is niet bang om iets nieuws te leren.

De Model 3 mag dan Tesla's kleinste zijn, de interieurruimte is riant. Ook passagiers op de achterbank hebben genoeg bewegingsruimte, vooral voor hun benen. De bank is wel aan de lage kant, waardoor je met opgetrokken knieën zit.

In de bagageruimte past 425 liter: iets minder dan bij de concurrentie. Omklappen van de bankleuning leidt tot een zo goed als vlakke laadvloer. Verder heeft de Model 3 onder de motorkap een tweede opbergvak voor een weekend- of boodschappentas.

Afwerking

Wat betreft bouwkwaliteit en afwerking doet de auto onder voor Duitse kwaliteitsproducten als de Audi A4 of BMW 3-serie. De naden tussen de panelen zijn minder strak en bij de Model 3 die wij rijden, sluit de linker koplampunit niet mooi aan op de motorkap. Tesla blijkt bovendien in het interieur nogal kwistig met wat goedkoop ogend kunststof.

Maar de eerlijk gebiedt ons te melden dat deze Model 3 nog niet de definitieve, Europese versie is. In afwachting daarvan, dus rijden we vandaag in een Amerikaanse versie die via grijze import naar Europa is gekomen.

Je start de Model 3 met de bijgeleverde sleutelkaart of je smartphone. De Tesla reageert snel op bevelen van je rechtervoet. Na 5,8 seconden zien we rechts '100 km/u' in beeld verschijnen. En zelfs boven de 150 km/u blijft de 1774 kilo wegende Model 3 moeiteloos versnellen. Op een lege Autobahn tikken we dan ook al snel de beloofde topsnelheid van 225 km/u aan.

Houterig

Door het straf afgestemde onderstel reageert de Tesla nogal houterig op oneffenheden in het asfalt, maar echt vervelende schokken blijven de cabine bespaard. En zelfs bij hoge snelheden worden de wind- en bandengeluiden doeltreffend gedempt.

Dankzij het lage zwaartepunt, de goede gewichtsverdeling en de besturing die zo direct is dat je er even aan moet wennen, maakt de achterwiel-aangedreven Model 3 op bochtige binnenwegen een dynamische en solide indruk.

Wel beperken de vierseizoenenbanden uit Amerika de sportieve kwaliteiten. Zowel in bochten als tijdens de remmentest met koude en warme schijven, zit de auto om grip verlegen. De Tesla heeft bovendien meer dan 40 meter nodig om tot stilstand te komen; wij zien liever een rem-afstand van 35 meter of minder.

Van groot belang voor een elektrische auto is uiteraard de actieradius. Voor de Model 3 met 75-kWh accu geeft Tesla een bereik van 500 kilometer op, wat neerkomt op een stroomverbruik van 15 kWh per 100 kilometer.

Tijdens onze testritten met uitspattingen op de Autobahn, noteren we een verbruik van 17 kWh. Vervolgens kunnen we de batterij opladen met maximaal 65 kWh. Zo komen we op een echte actieradius van een toch niet misselijke 382 kilometer.

Prijs

De rustige bestuurder die zijn best doet om zo zuinig mogelijk te rijden, kan de verbruiksmeter onder de 12 kWh krijgen. Op die manier kom je met een volle accu wél de geadverteerde 500 kilometer ver. Het maakt de Model 3 geschikt voor het afleggen van lange afstanden, iets waar veel kat-uit-de-boom-kijkers om vragen.

Tesla heeft nog niets bekendgemaakt over de Nederlandse verkoopprijs. Wij houden rekening met een vanafprijs van zo'n 40.000 euro voor het basismodel met 50 kWh en pakweg 50.000 euro voor de geteste Model 3 met 'long range-accu' van 75 kWh.

Wat rest na deze eerste kennismaking zijn gemengde gevoelens. Ook deze Tesla doet weer hightech en vernieuwend aan en hij is ruim genoeg, maar de kwaliteitsuitstraling valt voor een auto in deze prijsklasse tegen.

Bovendien blijkt de Model 3 lang niet zo spectaculair als de Model S dat destijds was. Er zijn tegenwoordig auto's die op batterijen net zo ver komen. En als de Model 3 volgend jaar in Nederland verschijnt, krijgt hij het nog moeilijker. Juist vanaf 2019 komen er namelijk in rap tempo meer elektrische concurrenten bij.

Elke dag gratis het laatste autonieuws ontvangen? Volg onze autoredactie op Facebook: https://www.facebook.com/ADnlAuto

Volledig scherm Het enorme touchscreen trekt meteen de aandacht. © Tesla