Tesla Model 3 als SUV: productie Model Y begint volgend jaar

Tesla zegt op schema te zijn om in de herfst van 2020 met de productie van de Model Y te kunnen beginnen. Het nieuwe model, een SUV op basis van de Model 3 deelt, werd in maart gepresenteerd.

In een toelichting op de kwartaalcijfers schrijft Tesla dat de voorbereidingen voor de productie van de Model Y in het tweede kwartaal van dit jaar zijn begonnen in de fabriek in Fremont. De fabrikant meldt dat er bij de Model Y en Model 3 sprake is van ‘significante overlap’ bij de componenten, waardoor bestaande productieontwerpen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de productiefaciliteiten van de Model Y. Daarnaast stelt Tesla dat het voortgang boekt bij het in toom houden van de kosten van de Model Y; de kosten zullen waarschijnlijk iets hoger uitvallen dan die van de Model 3. Begin dit jaar zei Elon Musk al dat de productie van de Model Y tegen eind 2020 op stoom zal komen.

In het afgelopen tweede kwartaal leverde Tesla 95.356 voertuigen en produceerde het in totaal 87.048 auto’s. Dat zijn records voor de fabrikant; in geen van de voorgaande kwartalen werden die aantallen gehaald. Van de 95.356 leveringen waren er 77.634 toe te schrijven aan Model 3. Tesla leverde in het eerste halfjaar van 2019 zo’n 158.200 auto’s aan klanten en daar moeten in de tweede helft nog zeker 200.000 leveringen bijkomen als het bedrijf aan zijn voorspelling wil voldoen. Tesla heeft opnieuw de verwachting uitgesproken dat over heel 2019 360.000 tot 400.000 auto’s worden geleverd.

Verlies

Ondanks de recordaantallen wat geleverde en geproduceerde auto’s betreft, maakte Tesla in het afgelopen tweede kwartaal een verlies van 408 miljoen dollar. Dat is wel minder dan het verlies uit het eerste kwartaal van dit jaar, dat op 702 miljoen dollar uitkwam. In het tweede kwartaal van 2018 was het verlies overigens nog een stuk groter: 1,43 miljard dollar. Van het verlies van 408 miljoen dollar schrijft Tesla 117 miljoen toe aan herstructureringen en andere lasten.

De omzet van Tesla op het vlak van automotive kwam uit op 5,38 miljard dollar; dat is 44 procent hoger dan het vorige kwartaal en 60 procent hoger dan het tweede kwartaal uit 2018. De totale omzet, waarbij ook onderdelen als energie en diensten worden meegeteld, kwam uit op 6,35 miljard dollar; dat was in het vorige kwartaal nog 4,54 miljard dollar en in hetzelfde kwartaal een jaar geleden bedroeg de totale omzet 4 miljard dollar. Tesla meent nu te zijn gegroeid naar een punt waarop het zichzelf kan financieren.