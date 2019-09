Tesla in strijd met Porsche: ‘Model S kan veel harder’, maar een recordtijd is er nog niet

Het is een van de interessantste duels van dit jaar: de snelheidsstrijd tussen Porsche en Tesla met respectievelijk de elektrische Taycan en de Model S. De imago's van beide fabrikanten staan op het spel. Het Duitse sportwagenmerk deelde de eerste klap uit met een recordtijd voor vierdeurs sedans van 7.42 minuten.

Elon Musk, CEO van Tesla, sloeg deze week terug. Een prototype van de nieuwe Tesla Model S met drie motoren, uitgebouwde wielkasten en een spoiler, reed een onofficiële tijd van 7.20 minuten. Meteen daarna kwam Porsche met de bewering dat het de ‘instapper’ Taycan Turbo had ingezet voor de recordronde en dus niet de snellere Turbo S.

Rolkooi

Maar tot een officieel record van Tesla kwam het niet. Porsche is dus officieel nog steeds de snelste. De kans bestaat dat Tesla het geen record kan noemen omdat het moet gaan om een productiemodel en dat is deze Tesla nog lang niet. Een van de testauto’s is gespot met alleen een dashboard, rolkooi en racestoel, dus dat lijkt er nog niet echt op.

Tesla beweert echter dat hun Model S nóg veel sneller kan. Het uiteindelijke doel is een rondje van 7.05 minuten, waarmee de Tesla dus ruim een halve minuut sneller is dan de Porsche. Daarvoor moeten de auto’s nog wel wat aanpassingen ondergaan. Het Tesla-team gaat daarom eerst even opladen, om volgende maand sneller terug te komen dan ooit. Zeggen ze. Maar met Elon Musk weet je het nooit.