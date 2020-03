Tesla haalt personeel in Duitsland terug naar de VS

De Amerikaanse autofabrikant Tesla haalt zijn personeel dat in Duitsland werkte aan de bouw van de eerste Europese autofabriek van het merk, weg uit Europa. De medewerkers dienen zich zo snel mogelijk in de VS te melden, weet Automobilwoche, een vakblad voor de auto-industrie.