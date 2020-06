Tesla-code gekraakt: tuners slaan hun slag

Het tunen, oftewel opvoeren van automotoren, is al bijna zo oud als de auto zelf. Want een motor is leuk, maar een snellere motor is leuker. Tot een jaar of twintig geleden ging het vooral om aanpassingen aan de cilinderinhoud, het in- en uitlaatsysteem en andere hardware-modificaties. Maar de laatste jaren is het ‘chippen’, dus het digitaal modificeren van motoren het meest populair, want gemakkelijk en dus goedkoop.

Ook elektrische auto’s kunnen getuned worden. Sterker nog: Tesla doet het zelf. Sinds een half jaar biedt Tesla bijvoorbeeld op zijn Model 3 Long Range voor zo’n 2000 euro een optie die dit model bijna net zo snel maakt als de Model 3 Performance. Maar nu heeft een Canadees bedrijf de softwarecode van Tesla gekraakt en verkoopt het dit soort pakketten om de Model 3 sneller te maken tegen een lagere prijs.

Boost 50

Het product heet Boost 50 en is vergelijkbaar met chiptuning in verbrandingsmotoren. Volgens het nieuwe bedrijf Ingenext, dat speciaal is opgericht voor productie en verkoop, verhoogt de tuning het vermogen van de Tesla Model 3 Long Range AWD met 50 pk. Hierdoor sprint de auto van 0 naar 60 mijl per uur in 3,8 seconden in plaats van 4,4 seconden. Ook kunnen kopers een speciale drift-modus installeren, een optie die Tesla uitsluitend aanbiedt voor de Model 3 Performance.