Tesla breekt in tweeën na crash

Het ongeval gebeurde tijdens een aanrijding in Hallandale Beach, Florida. De bestuurder van de Nissan GT-R sportwagen reed naar verluidt met veel te hoge snelheid door een rood licht, waarna hij tegen de Tesla knalde. Bij de heftige aanrijding vielen geen doden, al lijkt dat vooral te komen doordat er waarschijnlijk niemand achterin zat. Het hele deel achter de tweede zitrij van de Model X werd weggevaagd, inclusief de achterwielen en achteras.



Ongelukken zoals deze zijn zeldzaam. In het verleden gebeurde het wel eens dat auto's bij relatief lage snelheden in tweeën braken doordat ze in feite uit twee helften van verschillende schade-auto’s bestonden die aan elkaar waren gelast. In moderne auto's kan een auto alleen op die manier beschadigen wanneer er enorme krachten vrijkomen. In dit geval is het waarschijnlijk gebeurd doordat de Nissan GT-R met veel te hoge snelheid heeft gereden. Dat is in theorie ook goed mogelijk. De Nissan GT-R is een sportwagen met 570 pk, die in minder dan drie seconden van 0-100 km/u accelereert.



De bestuurder en passagier van de Nissan werden naar het ziekenhuis vervoerd - de mannelijke bestuurder met lichte verwondingen en zijn vriendin als traumapatiënt. Beide zullen naar verwachting herstellen. Verbazingwekkend genoeg hield de Tesla-bestuurder alleen een lichte beenverwonding over aan de crash. De bestuurder, Jose Diaz, vertelde aan Miami’s WSVN 7News dat de Nissan zo snel ging dat hij 'm niet eens zag en alleen de knal voelde. De losgebroken achterkant van de Tesla tolde tegen een rode Ford Mustang en vervolgens tegen een VW Golf. Volgens de politie is het een wonder dat niemand werd geraakt door de rondvliegende delen.