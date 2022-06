Tesla aangeklaagd door voormalige werknemers wegens ‘massaontslag’

De werknemers betogen dat het bedrijf zich niet aan de federale wetgeving heeft gehouden inzake massaontslagen, waarvoor een opzegtermijn van 60 dagen vereist zou zijn. De ontslagen werknemers, John Lynch en Daxton Hartsfield, eisen in elk geval hun salaris voor de opzegtermijn van 60 dagen. Ze hopen met hun aanklacht een collectieve rechtszaak te beginnen voor alle in mei en juni ontslagen Tesla-werknemers.

,,Tesla heeft de werknemers simpelweg van de ene op de andere dag laten weten dat hun ontslag per direct in zou gaan’', zo luidt de aanklacht. Tesla, dat in handen is van Elon Musk, heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak. Ook gaf het bedrijf geen inzicht in het aantal werknemers dat de afgelopen maanden is ontslagen.