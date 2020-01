Terugroepactie Mercedes-Benz door wegvliegende schuifdaken

De terugroepactie van in totaal 744.852 voertuigen blijft vooralsnog beperkt tot de Verenigde Staten. Mercedes moet de schuifdaken inspecteren en desnoods vervangen. Dat eist NTSH, de veiligheidsinstantie van de VS. Eerder lag Mercedes al in de clinch met deze instantie omdat het naar verluidt consequent te traag is met terugroepacties.



De huidige terugroepactie heeft betrekking op de lijm waarmee het glazen schuifdak aan het mechanisme is bevestigd. Deze kan na verloop van tijd loslaten, waardoor de daken het luchtruim kunnen kiezen. De actie heeft betrekking op onder meer om Mercedes C-Klasses van 2001 tot 2007, de CLS-serie van 2006 tot 2011 en de Mercedes E-Klasse van 2003 tot 2009.



Vooralsnog is er voor Europa geen terugroepactie aangekondigd, mogelijk doordat hier andersoortige lijm of zelfs compleet andere schuifdaken zijn gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat de wetgeving hier minder streng is dan in de Verenigde Staten, of dat de terugroepactie pas in een later stadium volgt.