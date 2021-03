Terence ontdekt gewonde man in autowrak langs stikdonkere A35: ‘Hij lag in de kofferbak’

Bij dit appartemen­ten­com­plex worden auto's wegge­sleept omdat ze ‘te lelijk’ zijn

22 maart Een appartementencomplex in de Amerikaanse staat Ohio laat auto’s wegslepen als ze te lelijk zijn. Per maand worden zo'n twee auto's daadwerkelijk verwijderd en drie tot vier auto's per dag krijgen een sticker met de melding dat ze weg moeten.