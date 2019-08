Te koop: de originele Ford Mustang Bullitt van Steve McQueen

Een splinternieuwe Ford Mustang Bullitt kost in Nederland 121.960 euro. Maar je kunt ook kiezen voor een tweedehands exemplaar. Daarvoor kun je binnenkort bieden op de originele filmauto waarmee acteur Steve McQueen in 1968 rondreed in San Francisco. De geschatte opbrengst: vijf miljoen dollar.

De groene Mustang kreeg de toevoeging Bullitt na de opnames van de gelijknamige film, met een van de allereerste echte achtervolgingsscènes in een Hollywood-productie. Voor deze film uit 1968, vernoemd naar Frank Bullitt - gespeeld door Steve McQueen - werden voor het eerst stuntmensen ingehuurd, waarna de bijna tien minuten durende achtervolgingsscène in drie weken op verschillende plekken in San Francisco werd geschoten.

Steve McQueen probeerde de originele filmauto te kopen van de huidige eigenaar, maar slaagde daar niet in. De auto kwam na de film via via namelijk in handen van Bob Kiernan, die de auto af en toe gebruikte, maar nooit in ging op biedingen, zelfs niet op die van Steve McQueen. Kiernan had ook de vooruitziende blik om de auto niet uitgebreid te willen restaureren. De auto is nog steeds voorzien van de ‘battle scars’ die de auto overhield aan zijn korte bestaan als filmauto.

