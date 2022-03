Tanken in België nu nóg goedkoper door verlaging accijnzen

Dit was ooit een van de mooiste automerken, maar het nieuwste model krast op je netvlies

Hispano Suiza is een naam die al meer dan een eeuw bestaat. Het Spaanse automerk heeft in de vorige eeuw prachtige modellen geproduceerd. In 2019 is het merk nieuw leven ingeblazen, maar dat had in de ogen van veel autoliefhebbers niet gehoeven.

8 maart